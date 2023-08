Sede

Rodrigo Carelli mostrou as primeiras imagens em 3D da sede, trazendo uma decoração e estética que remete às edições iniciais do reality rural, de quando o programa era gravado em Itu, no interior de São Paulo. A temporada atual segue em Itapecerica da Serra, com espaços como o rancho do fazendeiro e a casa da árvore, mas retoma elementos como a área da varanda.