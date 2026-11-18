Reprodução Instagram Esposa de Endrick critica fala de Valentina Bandeira sobre casamento de Neymar e Bruna





Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, demonstrou incômodo com as declarações de Valentina Bandeira sobre o relacionamento de Neymar Jr. e Bruna Biancardi. A influenciadora comentou uma publicação nas redes sociais que repercutia o vídeo da atriz, no qual ela defende que o casal assuma publicamente uma relação não monogâmica.

“ODEIAM ver família, impressionante”, escreveu a mulher do atleta, que deve deixar o Real Madrid em breve. Gabriely e Endrick se tornaram pais recentemente, com o nascimento do primeiro filho do casal.

Valentina faz apelo a Neymar e Bruna Biancardi

O vídeo de Valentina ganhou repercussão nas redes sociais na terça-feira (17), quando a atriz comentou os rumores de um suposto envolvimento entre Neymar e Virginia Fonseca. Na gravação, ela afirmou que gostaria de ver o jogador e Bruna anunciarem que não mantêm um relacionamento exclusivo.

“Cara, o meu sonho de princesa era que Neymar e Bruna Biancardi chegassem um dia e falassem assim: ‘Galera, é isso, não somos monogâmicos’. Ney, a gente está contando com você para levantar essa pauta mundial, que você tem capacidade de levantar pauta. É para o mundo, não é só para o Brasil, não”, declarou.

Reprodução Instagram Valentina Bandeira, Neymar Jr. e Bruna Biancardi





Em seguida, a influenciadora questionou a expectativa de que pessoas mantenham exclusividade amorosa durante toda a vida. “Casar, ficar casado zilênios, aí tu só vai pegar a mesma pessoa? Aí tu vai sair na night aqui no Rio de Janeiro, tu vai ver um moleque gostoso, uma menina linda e aí você não vai poder pegar a pessoa?”, questionou.

Valentina também defendeu que os casais conversem sobre seus acordos e afirmou que sentir vontade de ficar com outras pessoas não deveria ser tratado como algo incomum. “Não existe alma santa que não fique com vontade de dar uma puladinha fora do seu relacionamento de vez em quando. Que atire a primeira pedra, adulto Ney”, disse.

Ao concluir o vídeo, a atriz voltou a defender a não monogamia e resumiu sua opinião com uma frase que também repercutiu entre os internautas: “Vamos liberar, galera, vamos ser felizes, vamos se divertir, se organizar direitinho, todo mundo beija todo mundo. Monogamia é uma instituição falida, galera”.









