Reprodução/Instagram Neymar deixa de seguir Virginia após rumores de ficada entre eles.

A polêmica envolvendo Neymar Jr., de 34 anos, e Virginia Fonseca, de 27, ganhou um novo desdobramento na noite deste domingo (15). Desta vez, o jogador de futebol deixou de seguir a influenciadora no Instagram após os rumores de um suposto envolvimento entre os dois.

Tudo começou quando a jornalista Fábia Oliveira afirmou que Neymar e Virginia teriam trocado beijos em uma festa privativa realizada em São Paulo, no dia 6 de novembro, na véspera do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O uso de celulares teria sido proibido no evento.

Horas depois de o assunto ganhar destaque na mídia, o atacante do Santos parou de seguir a influenciadora no Instagram. Ele, no entanto, não a removeu completamente da rede social e ela ainda segue na lista de seguidores dele.

Vale destacar que Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha do casal. Já Virginia, está solteira desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro.





Virginia e Neymar negam boatos

A suposta troca de beijos entre o atacante do Santos e a influenciadora rapidamente repercutiu nas redes sociais e as equipes de ambos se manifestaram negando veementemente a informação.

Neymar chegou, inclusive, a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais. "Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido", escreveu o craque na seção de comentários uma publicação que repercutia a suposta ficada.

Na sequência, o atacante publicou um texto nos Stories do Instagram para esclarecer novamente as afirmações. "Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", disparou.

A assessoria de Virginia Fonseca também negou o envolvimento entre os dois e classificou as notícias como "absolutamente falsas". Por meio de nota, a equipe da loira afirmou que ela tem sido alvo de rumores de romance com outros homens, inclusive o piloto da Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.





"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas. Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida", diz o pronunciamento.

"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a nota.

Amigos de longa data, Neymar e Virginia já surgiram juntos em campanhas publicitárias para a empresa da influenciadora, WePink, e ações relacionadas ao leilão do Instituto Neymar.

Na ocasião, uma ligação feita por Virginia ao jogador durante a madrugada, para tratar de assuntos profissionais, teria provocado a fúria de Bruna Biancardi. Posteriormente, a influenciadora se desculpou publicamente com Bruna. "Sempre fiz [ligações de madrugada à trabalho]. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte", disse à época.