Reprodução Instagram Flávia Noronha rebate críticas e aconselha Virginia a se pronunciar sobre Neymar





A apresentadora Flávia Noronha, da RedeTV!, usou o espaço no programa “TV Fama” desta terça-feira (17) para esclarecer as declarações que fez sobre Virginia Fonseca na edição anterior da atração. Após receber críticas por afirmar que a influenciadora estaria com fama de se envolver com homens comprometidos, a jornalista explicou que não acusou a empresária de ter ficado com Neymar Jr., mas comentou a repercussão dos rumores envolvendo os dois.

“Eu não falei em nenhum momento que ela ficou com o Neymar, suposto relacionamento. Eu não falei em nenhum momento que ela pegou homem casado. Eu só falei que essa fama na imprensa inteira, do Brasil inteiro, em todos os sites de fofoca, inclusive no TV Fama, faz as mulheres se afastarem”, declarou.

Flávia diz que Virginia deveria se manifestar

Durante o esclarecimento, Flávia declarou que gosta de Virginia e defendeu que a empresária se pronuncie sobre os rumores envolvendo Neymar, especialmente por considerar que as especulações atingem sua honra e também envolvem Bruna Biancardi, que está grávida.

“Eu adoro Virginia Fonseca e quero deixar bem claro sobre isso, porque eu falei sobre essa fama. Inclusive, ela poderia se manifestar, porque se trata da honra dela, falar que ela ficou com alguém”, afirmou.

Na sequência, a jornalista questionou o fato de a influenciadora se posicionar publicamente em algumas situações e não fazer o mesmo diante das especulações sobre o jogador. “Eu não acho que ela tem que se manifestar apenas quando é a filha dela. Ela tem que falar: ‘Olha, não fiquei com ele’, porque envolve uma mulher grávida também. A Bruna Biancardi está grávida. Virginia Fonseca, se coloque no lugar dela. Então, eu acho que você deveria se manifestar, já que não aconteceu nada também”, disse. Vale lembrar que a assessoria de Virginia chegou a divulgar uma nota para desmentir o assunto envolvendo Neymar.





Relembre o comentário sobre Virginia Fonseca

Na segunda-feira (16), Flávia Noronha havia comentado, no “TV Fama”, as recentes polêmicas envolvendo Virginia. Ao falar sobre a dança com Zé Vaqueiro, a apresentadora disse que o vídeo, isoladamente, não tinha nada de errado, mas avaliou que os rumores envolvendo a influenciadora e homens comprometidos poderiam gerar desconfiança.

“Na minha opinião, até então, esse vídeo com o Zé Vaqueiro não tem nada de mais. Mas quando a mulher pega a fama de... Aí o negócio pega, porque ela pegou fama de pegar homem comprometido. E aí, que mulher que vai confiar, deixar a Virginia Fonseca perto?”, questionou.

Após a repercussão do episódio, Ingra Soares, ex-mulher de Zé Vaqueiro, deixou de seguir Virginia nas redes sociais. A apresentadora, no entanto, não afirmou que a dança teria motivado o afastamento.





