Reprodução/RedeTV! Cariúcha revela bastidores após rumores de saída do "SuperPop"





Cariúcha seguirá no comando do “SuperPop”, da RedeTV!. A apresentadora se pronunciou após a circulação de informações de que deixaria a atração, com a possibilidade de ser substituída por Gianne Albertoni. Surpresa com os rumores, ela garantiu que não há previsão de mudança e afirmou que recebeu uma confirmação da própria direção da emissora.

“Ainda fico espantada com as fake news de alguns veículos que fazem de tudo para ganhar cliques. Podem ficar tranquilos, vou continuar à frente do meu programa. A direção da RedeTV! já me procurou para dizer que isso não é verdade”, declarou Cariúcha, em entrevista exclusiva à coluna de Fábia Oliveira.

A apresentadora também destacou que continua empenhada em aprimorar seu trabalho e atender às expectativas do público. “Busco melhorar a cada dia para entregar o meu melhor ao público”, afirmou.

Cariúcha recebe Netinho de Paula no SuperPop

A declaração foi dada em meio à preparação para a edição desta quarta-feira (18), que terá o cantor Netinho de Paula como convidado. Na entrevista, ele falará pela primeira vez sobre a cirurgia para retirada de um câncer na tireoide e também abordará os próximos passos de sua carreira.

O programa ainda contará com mais uma edição do quadro “Dia de Princesa”. Desta vez, a participante escolhida é uma moradora de Heliópolis, considerada a maior comunidade de São Paulo. Cariúcha contou que ficou tocada com a experiência: “Fiquei muito emocionada”, relatou.





Há quase oito meses à frente do “SuperPop”, a apresentadora assumiu o posto anteriormente ocupado por Luciana Gimenez.



