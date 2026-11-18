Reprodução/Globoplay Patrícia Poeta no Encontro

Patricia Poeta se emocionou nesta quarta-feira (18) ao falar sobre a morte de uma idosa que costumava acompanhar seu programa na plateia da Globo. Visivelmente abalada, a apresentadora relembrou a presença de Dona Teresinha na atração.

Antes de o programa ir para o intervalo, Patrícia comunicou a triste notícia ao público que acompanhava o matinal.

"Antes de ir para o intervalo, quero deixar aqui meus puros sentimentos e um forte abraço para a família da dona Teresinha. Ela vinha sempre aqui na plateia", iniciou.





A apresentadora contou que ficou muito abalada com a notícia e revelou que Dona Teresinha estava internada.

"Eu recebi essa notícia hoje. Fiquei muito chateada, confesso para vocês. Era muito carinhosa comigo, infelizmente, tô até arrepiada. Dona Teresinha estava internada no hospital e nos deixou ontem", disse.

Patricia ainda revelou que tinha uma relação muito carinhosa com Dona Teresinha e, por fim, agradeceu pelos encontros ao longo dos anos.

"Dona Teresinha, obrigada por tantos encontros e que a senhora descanse em paz", finalizou.

Trajetória de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta Pfingstag é uma apresentadora e jornalista brasileira. Formou-se na faculdade de Comunicação Social da PUC-RS em 1998. Iniciou a carreira na TV Bandeirantes Rio Grande do Sul, cobrindo férias de repórteres, e depois passou a apresentar o telejornal na hora do almoço.

Reprodução/Instagram Patrícia Poeta posa de biquíni e exibe boa forma em praia do Rio.

Em 2000, foi contratada pela TV Globo para apresentar a previsão do tempo dos telejornais. Em 2001, foi efetivada para o comando do SPTV primeira edição, juntamente com Chico Pinheiro.

Depois, Patricia tornou-se correspondente em reportagens especiais para o Fantástico e Jornal Nacional. Em 2008, passou a comandar o Fantástico, substituindo Glória Maria e fazendo dupla com Zeca Camargo.

Em 2011, substituiu Fátima Bernardes no Jornal Nacional. Em 2014, deixa a atração, passando a apresentar em 2015 o É de Casa. Desde 2022, passou a comandar definitivamente o Encontro depois da também saída de Fátima Bernardes do projeto.