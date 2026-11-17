Reprodução Instagram Valentina Bandeira defende não monogamia e cita rumores envolvendo Neymar

A atriz e influenciadora Valentina Bandeira viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (17) ao comentar, em tom de brincadeira, os rumores de um suposto envolvimento entre Neymar Jr. e Virginia Fonseca. Em um vídeo, ela fez um apelo ao jogador e à companheira dele, Bruna Biancardi, para que assumissem publicamente uma relação não monogâmica e ajudassem a popularizar outras formas de relacionamento.

“Cara, o meu sonho de princesa era que Neymar e Bruna Biancardi chegassem um dia e falassem assim: ‘Galera, é isso, não somos monogâmicos’. Ney, a gente está contando com você para levantar essa pauta mundial, que você tem capacidade de levantar pauta. É para o mundo, não é só para o Brasil, não”, declarou.

Valentina faz apelo a Neymar e Bruna Biancardi

Na sequência, Valentina defendeu que o casal discutisse abertamente os formatos de relacionamento e questionou a ideia de manter a exclusividade amorosa por toda a vida. “Casar, ficar casado zilênios, aí tu só vai pegar a mesma pessoa? Aí tu vai sair na night aqui no Rio de Janeiro, tu vai ver um moleque gostoso, uma menina linda e aí você não vai poder pegar a pessoa?”, brincou.

A influenciadora também afirmou que sentir atração por outras pessoas durante um relacionamento seria algo comum e incentivou uma conversa sobre acordos entre os parceiros. “Não existe alma santa que não fique com vontade de dar uma puladinha fora do seu relacionamento de vez em quando. Que atire a primeira pedra, adulto Ney”, disse.

“Vamos liberar, galera, vamos ser felizes, vamos se divertir, se organizar direitinho, todo mundo beija todo mundo. Monogamia é uma instituição falida, galera”, completou.

Rumores envolvendo Neymar e Virginia foram negados

Os comentários de Valentina fazem referência aos rumores de que Neymar e Virginia teriam trocado beijos durante uma festa privada em São Paulo, no dia 6 de novembro, às vésperas do Grande Prêmio de Fórmula 1. A história ganhou repercussão após ser publicada pela coluna de Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, mas foi negada pelas equipes dos dois.

Em posicionamento enviado ao iG, a assessoria de Virginia classificou as informações como falsas e afirmou que a influenciadora tem sido alvo recorrente de especulações sobre sua vida pessoal. A equipe também criticou a divulgação de rumores como se fossem fatos, sem comprovação.

Já os representantes de Neymar negaram qualquer envolvimento entre o jogador e a influenciadora e classificaram o conteúdo como fake news. A equipe informou ainda que pretende tomar medidas para interromper a circulação das informações.









