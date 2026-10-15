Reprodução YouTube/Instagram Craque Neto abre o jogo sobre relação com Neymar após processo judicial

Craque Neto abriu o jogo sobre sua relação com Neymar Jr. e relembrou o processo movido pelo jogador contra ele em 2023. Em entrevista ao podcast Podpah, o apresentador reconheceu que exagerou em algumas críticas ao atacante, embora tenha admitido que a exposição ao vivo no programa "Os Donos da Bola" também influencia a maneira como comenta sobre o atleta.

“Eu não tenho raiva dele. Eu fiquei assim quando ele me processou, a família toda, mas assim, você não acha que você não pegou pesado com ele também? Peguei, peguei”, declarou Neto ao ser questionado pelos apresentadores.

Processo movido por Neymar

Em 2023, Neymar acionou a Justiça após declarações de Neto que, segundo a acusação, configuravam incitação ao crime e discurso de ódio. Na ocasião, depois do empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o comentarista afirmou que os torcedores deveriam “urinar na cabeça” dos jogadores.

Durante a entrevista, Neto também reconheceu que as críticas feitas na televisão podem ganhar intensidade por questões de audiência. “Às vezes você tem raiva, a gente ao vivo é uma coisa, quando você precisa de audiência dá uma causada, né? E ele para a audiência é ótimo”, afirmou.





Craque Neto defende Virginia e comenta término com Vini Jr.

Além de falar sobre Neymar, o ex-jogador comentou o relacionamento de Virginia Fonseca com Vinicius Jr., cujo término foi confirmado pela assessoria da influenciadora no domingo (11). Neto elogiou a trajetória profissional de Virginia e a classificou como uma das principais empreendedoras do país.

“Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país”, declarou.

Reprodução/Youtube/PodPah/Instagram/@virginia Craque Neto elogia Virginia e detona Vini Jr..





O comentarista também contestou a ideia de que Virginia teria se relacionado com o jogador do Real Madrid para conquistar projeção internacional. Como argumento, citou a presença da influenciadora em eventos como a Copa do Mundo e a Fórmula 1, afirmando que ela já desperta atenção por conta própria.

“Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinícius Jr., fala da roupa dela”, disse.

Na sequência, Neto afirmou acreditar que Vini Jr. teria se beneficiado mais da relação do que Virginia. “No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele”, acrescentou.

Suposto motivo do término

Neto ainda comentou o que, segundo ele, poderia ter contribuído para o fim do namoro. O apresentador afirmou que Virginia teria visto uma mensagem enviada por Vini Jr. a uma ex-namorada, na qual o jogador demonstraria sentir saudades.

“Parece que ela viu no WhatsApp dele ele falando para a ex dele: ‘Nossa, que saudade que eu estou de você’. Tipo… Aí acho que ela viu”, relatou.

O comentarista, porém, não explicou de onde obteve a informação, que não foi confirmada pelas partes mencionadas. O fim do relacionamento foi anunciado pela assessoria de Virginia em 11 de outubro.









