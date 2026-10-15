Reprodução Instagram Globo demite diretor após divulgação de mensagens com Daniel Vorcaro





Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio do Grupo Globo, foi demitido nesta quinta-feira (15), após a divulgação de conversas privadas com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e dono do Banco Master. O executivo estava havia 29 anos no conglomerado de comunicação, que considerou inadequada a relação mantida com o empresário.

A decisão foi tomada depois que a direção da Globo teve acesso ao conteúdo de mensagens trocadas entre Kachar e Vorcaro de outubro de 2023 a julho de 2025. Os diálogos foram apreendidos pela Polícia Federal no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master e revelaram conversas sobre encontros reservados, tratativas comerciais e comentários envolvendo figuras públicas.

Em comunicado oficial, o Grupo Globo confirmou o desligamento e justificou a decisão com base no teor das mensagens. “O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”, informou a empresa. A demissão encerra uma trajetória de quase três décadas de Kachar no grupo de comunicação.

Leia o comunicado na íntegra

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante. A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo. A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve. Comunicação Globo - Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026







