Reprodução/Instagram Manu Bahtidão e Anderson anunciam separação

Manu Bahtidão, de 40 anos, anunciou o fim do casamento com o empresário e produtor musical Anderson Halliday, de 43 anos, após 11 anos juntos. A cantora comunicou a decisão na madrugada desta quinta-feira (15), por meio de uma publicação nas redes sociais. Horas depois, o ex-companheiro também se pronunciou sobre o término e revelou estar abalado com o fim da relação.

Por meio de seu perfil pessoal, Manu afirmou que os dois seguirão caminhos diferentes e pediu respeito à privacidade da família neste momento.“Hoje, eu e Anderson seguiremos caminhos diferentes. Após 11 anos, encerramos um ciclo e iniciaremos uma nova fase de nossas vidas”, escreveu.





Ainda na publicação, a artista ressaltou que pretende conduzir a separação com discrição e maturidade, priorizando o bem-estar do filho do casal.“Peço respeito à nossa privacidade e, em respeito ao nosso filho, seguirei em paz, com discrição e maturidade, priorizando sempre o bem-estar dele”, declarou.

Por fim, a cantora fez questão de agradeceu o apoio dos seguidores e concluiu com um pedido: “Agradeço a todos que me acompanham e peço, de coração, que orem por mim neste momento”.

Reprodução/Instagram Manu Bahtidão e Anderson Halliday





Anderson Halliday se manifesta sobre separação

Após o anúncio de Manu, A nderson também usou as redes sociais para falar sobre o fim do casamento. Em um Storie, o empresário afirmou que gostaria que a notícia não passasse de uma brincadeira ou de uma estratégia de divulgação musical, mas reconheceu que a relação chegou ao fim.

Gostaria de dizer que tudo não passa de uma brincadeira ou de uma ação de marketing para uma música nova. Mas, infelizmente, nossa história como casal chegou ao fim. Ex-marido de Manu Bahtidão, Anderson.





Na sequência, Anderson relembrou os anos que passou ao lado da cantora e destacou os momentos que compartilharam durante a relação. Segundo ele, a história foi marcada por amor, carinho, parceria, companheirismo, dificuldades, risadas, lágrimas e conquistas.

“Juntos, construímos uma família linda, que será para sempre a parte mais preciosa da nossa história. Escrevo com o peito apertado e os olhos cheios de lágrimas. De verdade, eu me imaginava ao lado da Manu até o fim da vida”, desabafou.

Reprodução/Instagram Manu Bahtidão e Anderson Halliday





O produtor musical também falou sobre a dificuldade de se despedir dos planos que tinha para o relacionamento. Apesar do término, ele deixou uma mensagem de carinho à ex-companheira e desejou que ela seja feliz nesta nova etapa.

“Manu, desejo que essa nova fase da sua vida seja de paz, felicidade e muito sucesso. Continuarei aqui para te apoiar e torcer por você. Sigo sendo fã da artista e do ser humano que é a Emanuella, essa menina com um coração que não cabe no peito. Guardo com carinho tudo o que vivemos e construímos juntos”, concluiu.

Durante os 11 anos de relacionamento, Manu e Anderson construíram uma família e tiveram um filho, Théo. No anúncio da separação, a cantora destacou que o bem-estar do menino será prioridade durante a nova fase. Além de Théo, a artista também é mãe de Clara, fruto de um relacionamento anterior.



