Reprodução Instagram Rosanne Mulholland e Marcos Veras se separam após quase 10 anos juntos





A atriz Rosanne Mulholland anunciou nesta terça-feira (29) o fim do relacionamento com o ator Marcos Veras, após quase dez anos juntos. Em uma publicação nas redes sociais, ela agradeceu ao ex-marido pela trajetória que construíram e destacou que os dois continuarão unidos para criar o filho, Davi, de seis anos.

“Não somos mais um casal. Mas somos família”, escreveu Rosanne ao relembrar os anos de relacionamento. Na mensagem, a atriz falou sobre os planos compartilhados, os sonhos realizados e a chegada do filho, que definiu como a maior realização da união.

Atriz destaca parceria após separação

Ao falar sobre a nova fase, Rosanne ressaltou que a decisão de encerrar o relacionamento não significa o fim dos laços familiares. Segundo ela, os dois pretendem manter uma relação próxima, com foco no bem-estar do menino.

“Caminharemos lado a lado como melhores amigos e, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho”, afirmou. A atriz também destacou que Davi continuará tendo a presença dos dois, embora a dinâmica familiar passe por mudanças.

Rosanne reconheceu que o período é marcado por dor e transformações, mas reforçou o carinho que permanece entre eles. Ao final da mensagem, agradeceu diretamente ao ex-marido: “Marcos, obrigada por tanto”.





Como começou a história do casal

Rosanne e Marcos se conheceram em 2016, durante as gravações do filme "Tudo Acaba em Festa". Na época, os dois enfrentavam o fim de outros relacionamentos e construíram inicialmente uma amizade. O romance começou no ano seguinte, depois que voltaram a se encontrar e saíram para jantar.

Em agosto de 2020, nasceu Davi, primeiro filho do casal. Recentemente, o menino completou seis anos e ganhou uma festa com tema de Pokémon, celebrada pelos pais em família.

Carreiras na televisão e no teatro

Rosanne Mulholland ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a professora Helena no remake brasileiro de "Carrossel", exibido pelo SBT em 2012. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série bíblica "Paulo, o Apóstolo", da Record.

Marcos Veras, por sua vez, segue envolvido com projetos de humor, incluindo esquetes do grupo "Porta dos Fundos", além de trabalhos no teatro.



