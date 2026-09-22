Instagram Jennifer Fabri

A influenciadora fitness Jennifer Fabri, de 28 anos, afirma consumir cerca de 50 comprimidos e cápsulas por dia, distribuídos em diferentes horários. A rotina reúne suplementos voltados para recuperação muscular, disposição, cuidados com a pele e cabelo, além de libido. Segundo Jennifer, a quantidade parece ainda maior quando todos os comprimidos são colocados juntos, já que, no dia a dia, eles ficam divididos entre diferentes momentos.

A quantidade foi crescendo aos poucos. Jennifer conta que começou pelos suplementos ligados aos treinos e, conforme a rotina ficou mais intensa, passou a incluir outros voltados para recuperação, vitaminas e cuidados com a pele. “Eu não acordei um dia e decidi tomar 50 comprimidos. Fui acrescentando conforme cada necessidade aparecia. Primeiro vieram os mais ligados ao treino, depois outros para recuperação, pele e disposição. Quando percebi, já tinha uma rotina inteira dividida ao longo do dia”, conta.





Entre os itens, o que mais costuma surpreender é o suplemento voltado para libido. Jennifer diz que esse tipo de cuidado entrou na rotina pela mesma lógica dos demais. “As pessoas acham que, por eu ser do universo fitness, tudo o que eu tomo é para músculo ou performance. Não é assim. Eu também olho para pele, energia, recuperação e libido. Esse é um dos itens que mais gera curiosidade quando conto o que faz parte da minha rotina”, afirma.

Jennifer admite que só teve dimensão real da quantidade quando reuniu tudo pela primeira vez. “Tomando em horários diferentes, você não percebe o volume. Quando coloquei tudo na minha frente, até eu me assustei. Mas quantidade nunca foi objetivo para mim. Cada coisa entrou por uma razão e eu não acho que ninguém deva olhar para isso como meta. O importante é entender o que realmente faz sentido para a própria rotina”, conclui.