Reprodução Instagram Esposa de Bruno Avelar faz apelo após desaparecimento de helicóptero com Rick

Lívia Avelar, esposa do empresário Bruno Avelar, fez um apelo nas redes sociais durante as buscas pelo helicóptero em que o marido estava. A aeronave, que também transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, perdeu comunicação nesta segunda-feira (21), em Santa Catarina.

Em uma publicação nas redes sociais, Lívia afirmou acreditar que o marido está seguro e pediu que familiares, amigos e seguidores mantenham as orações enquanto as equipes procuram pela aeronave.

"Nós temos um Deus, um Deus vivo que não nos desampara! Meu amor, eu sei que você está seguro e protegido pelas mãos do Senhor! Já já vamos te encontrar e esse será mais um testemunho na sua vida e na nossa história. Você é o meu melhor sorriso! A minha melhor parte! Meu Porto Seguro", escreveu.

Na sequência, ela pediu cautela diante das informações que circulam sobre o caso. Segundo Lívia, não havia, até aquele momento, confirmação de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não teria sido acionado.

"Nesse momento, pedimos apenas orações. Sem especulações. Não temos nenhuma notícia ainda de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não foi acionado! Por isso cremos que a boa nova virá em breve! Eu te espero meu amor! Temos muito ainda que construir juntos! E o nome do Senhor será glorificado", acrescentou.





Quem estava no helicóptero

O perfil de Bruno Avelar também publicou uma nota sobre o desaparecimento e informou que o empresário viajava acompanhado de Rick, do videomaker Paulo Soares e do piloto.

"Neste momento, estamos acompanhando a situação de perto e aguardando novas informações", informou a publicação.

A nota também reforçou o pedido para que informações não confirmadas não sejam compartilhadas enquanto as buscas continuam.

"Até o momento, não há confirmação oficial de acidente envolvendo a aeronave. Pedimos cautela, responsabilidade e respeito a todos os ocupantes e aos seus familiares neste momento, principalmente para que não sejam divulgadas especulações, boatos ou informações que ainda não tenham sido oficialmente confirmadas", destacou.

Reprodução Instagram Bruno Avelar e Rick apareceram juntos antes de helicóptero decolar

Forças de segurança participam das buscas

O helicóptero, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, teria decolado do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Paulo. Após a perda de comunicação, equipes de resgate foram mobilizadas para tentar localizar a aeronave.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os militares foram inicialmente até a localidade de Vacas Gordas, apontada como uma possível área de queda. No entanto, as equipes não encontraram vestígios do helicóptero no local.

Os trabalhos foram posteriormente direcionados para uma área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal de um dos ocupantes.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) também participa da operação. De acordo com a corporação, as buscas são realizadas por terra devido às condições climáticas e contam com a atuação conjunta de outras forças de resgate e segurança.





FAB envia aeronaves para a operação

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada para atuar no caso. Segundo a instituição, duas aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento foram disponibilizadas para auxiliar na localização do helicóptero e dos ocupantes.

"A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas", informou a FAB.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), conhecido como Salvaero Curitiba, é responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região. O órgão iniciou os procedimentos de investigação e planejamento para delimitar as áreas com maior possibilidade de localização da aeronave.

Até a última atualização, as autoridades ainda não haviam confirmado o paradeiro do helicóptero nem as condições dos ocupantes. As buscas permanecem em andamento.



