Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco chegou a um acordo para pagar R$ 70 mil ao vizinho Adriano Antônio Freire, de 96 anos, que acionou a atriz na Justiça por causa de uma infiltração em seu apartamento. O documento foi apresentado ao Judiciário no dia 16 de setembro e ainda precisa ser homologado. A informação foi revelada nesta segunda-feira (21) pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Adriano mora no apartamento abaixo do imóvel de Deborah, no Rio de Janeiro. Ele havia pedido R$ 96 mil em indenizações, sendo R$ 46 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais.

O caso já havia chegado à Justiça após uma perícia apontar a origem do gotejamento no imóvel da atriz. Segundo as informações divulgadas à época, o problema teria começado após a instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah.

Pagamento ainda depende da Justiça

Pelo acordo, Deborah assumiu o pagamento de R$ 70 mil para encerrar as cobranças relacionadas aos danos discutidos no processo. Em contrapartida, Adriano reconhece a quitação das reivindicações apresentadas na ação.

As duas partes também definiram que cada uma ficará responsável pelos honorários de seus próprios advogados.

O documento foi anexado ao processo que tramita na 3ª Vara Cível da Regional de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A juíza Fabelisa Gomes Leal ainda precisa homologar o acordo para que ele produza efeitos jurídicos.

O acordo reduz em R$ 26 mil o valor inicialmente cobrado pelo morador. Com a homologação, a disputa judicial poderá ser encerrada nos termos acertados entre as partes.