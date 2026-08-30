Islou Silva, o pai da cantora e ex- participante do reality show, Estrelas da Casa, Nicole Louise está chamando a atenção nas redes sociais para um problema familiar. Segundo ele, depois que a filha se tornou evangélica, os dois perderam o contato e, há meses, não se falam mais.
O caso voltou a repercutir após internautas recuperarem comentários que Islou fez em publicações da filha em que ele fala do afastamento da filha. Um dos comentários levanta a possibilidade de sua orientação sexual ter influenciado no rompimento da relação com a cantora.
"Talvez porque sou homoafetivo. Então, eu não tenho essa transformação" escreveu o pai em uma das publicações.
Os comentários recuperados pelos seguidores são de 2025, mas voltaram a circular nas redes sociais e estão provocando uma onda de questionamentos à cantora, nas publicações mais recentes em seu perfil do Instagram.
Os usuários da rede estão deixando comentários cobrando uma explicação para Nicole sobre o relacionamento com o pai e até condenando uma suposta a postura de afastamento da parte da cantora que, até o momento, não se manifestou sobre a situação.
Em todas as publicações de Nicole Louise ela canta músicas religiosas em igrejas ou ambientes voltados à religião. As publicações com registros da participação no reality show foram removidas do Instagram dando a impressão que a cantora está em uma nova fase profissional. Em sua bio, Nicole afirma: "Jesus me curou."
Pai apela nas redes sociais
O perfil de Islou Silva no Instagram é voltado para a atuação dele como profissional de estática, mas nos stories, há uma sequência de publicações lembrando momentos felizes com a filha, o marido e o filho mais novo. Os vídeos mostram momentos de viagem com a filha na Flórida, mostram Nicole cantando e posando ao lado do pai e do companheiro Fábio Augusto.
Em um dos vídeos, Nicole aparece ao lado do pai comentando as perguntas que recebe sobre a sexualidade dele e a relação dos dois. Em uma publicação antiga, ela chega a responder: "Você também é gay" e Islou responde: "Se o seu pai fosse calvo, você também seria?" Nicole diz: "Pois é né?!"
No mesmo vídeo, ela afirma que o pai revelou a sexualidade quando ela tinha 13 anos e ela disse que amaria o pai do mesmo jeito e brinca com o pai. No mesmo vídeo, Nicole mostra que se dá bem com o parceiro do pai. Em outro vídeo, mostra que o carinho entre os dois foi tanto que Fábio chegou a tatuar Nicole no antebraço.
Em uma das publicações, Islou Silva afirma que os vídeos são de 2025 e que sente falta da filha:
"Não sei mensurar a saudade que sinto, as vezes não acredito que tudo isso está acontecendo..."
O esteticista afirma ainda que ele e a filha estão sem se falar e que existiu amor entre os dois. Ele pede também para que os seguidores de seu perfil não ataquem Nicole Loiuse.
Além de mencionar a possibilidade de rompimento estar relacionado à orientação sua sexual, Islou apresentou outra explicação para o afastamento da filha. Em outra publicação, ele afirmou que a mãe de Nicole teria contado afirmações falsas sobre ele.
No entanto, as declarações levantadas por fãs são exclusivamente sobre os relatos feitos por Islou nas redes sociais e não explicam os motivos do afastamento entre os dois.