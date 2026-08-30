Reprodução das Redes Sociais Islou Silva com a filha, Nicole Loiuse e o marido, Fábio Augusto

Islou Silva, o pai da cantora e ex- participante do reality show, Estrelas da Casa, Nicole Louise está chamando a atenção nas redes sociais para um problema familiar. Segundo ele, depois que a filha se tornou evangélica, os dois perderam o contato e, há meses, não se falam mais.

O caso voltou a repercutir após internautas recuperarem comentários que Islou fez em publicações da filha em que ele fala do afastamento da filha. Um dos comentários levanta a possibilidade de sua orientação sexual ter influenciado no rompimento da relação com a cantora.

"Talvez porque sou homoafetivo. Então, eu não tenho essa transformação" escreveu o pai em uma das publicações.

Os comentários recuperados pelos seguidores são de 2025, mas voltaram a circular nas redes sociais e estão provocando uma onda de questionamentos à cantora, nas publicações mais recentes em seu perfil do Instagram.

Os usuários da rede estão deixando comentários cobrando uma explicação para Nicole sobre o relacionamento com o pai e até condenando uma suposta a postura de afastamento da parte da cantora que, até o momento, não se manifestou sobre a situação.

Reprodução das Redes Sociais Comentários nas redes de Nicole Louise





Em todas as publicações de Nicole Louise ela canta músicas religiosas em igrejas ou ambientes voltados à religião. As publicações com registros da participação no reality show foram removidas do Instagram dando a impressão que a cantora está em uma nova fase profissional. Em sua bio, Nicole afirma: "Jesus me curou."

Pai apela nas redes sociais

O perfil de Islou Silva no Instagram é voltado para a atuação dele como profissional de estática, mas nos stories, há uma sequência de publicações lembrando momentos felizes com a filha, o marido e o filho mais novo. Os vídeos mostram momentos de viagem com a filha na Flórida, mostram Nicole cantando e posando ao lado do pai e do companheiro Fábio Augusto.

Em um dos vídeos, Nicole aparece ao lado do pai comentando as perguntas que recebe sobre a sexualidade dele e a relação dos dois. Em uma publicação antiga, ela chega a responder: "Você também é gay" e Islou responde: "Se o seu pai fosse calvo, você também seria?" Nicole diz: "Pois é né?!"





No mesmo vídeo, ela afirma que o pai revelou a sexualidade quando ela tinha 13 anos e ela disse que amaria o pai do mesmo jeito e brinca com o pai. No mesmo vídeo, Nicole mostra que se dá bem com o parceiro do pai. Em outro vídeo, mostra que o carinho entre os dois foi tanto que Fábio chegou a tatuar Nicole no antebraço.

Em uma das publicações, Islou Silva afirma que os vídeos são de 2025 e que sente falta da filha:

"Não sei mensurar a saudade que sinto, as vezes não acredito que tudo isso está acontecendo..."

O esteticista afirma ainda que ele e a filha estão sem se falar e que existiu amor entre os dois. Ele pede também para que os seguidores de seu perfil não ataquem Nicole Loiuse.

Além de mencionar a possibilidade de rompimento estar relacionado à orientação sua sexual, Islou apresentou outra explicação para o afastamento da filha. Em outra publicação, ele afirmou que a mãe de Nicole teria contado afirmações falsas sobre ele.

Reprodução das Redes Sociais Print das redes sociais com comentário de Islou Silva





No entanto, as declarações levantadas por fãs são exclusivamente sobre os relatos feitos por Islou nas redes sociais e não explicam os motivos do afastamento entre os dois.