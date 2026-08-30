Reprodução/Globo Blogueirinha alfineta Anitta em programa da Globo

Blogueirinha causou um grande alvoroço durante sua chegada ao Estrelas da Casa neste sábado (29), na TV Globo. A apresentadora surpreendeu os telespectadores ao soltar alguns trocadilhos e fazer suas tradicionais provocações, que ficaram famosas nas redes sociais.

Leia mais: Estrelas da Casa: Anitta teme demissão de funcionário ao vivo



No programa, na estreia do quadro "Fora do Tom", a comediante fez uma referência a Anitta ao falar sobre o figurino escolhido para participar da atração. Tudo começou durante uma conversa com Ana Clara no Centro de Treinamento do reality.

Sem pensar duas vezes, Blogueirinha afirmou que também precisou ter a roupa aprovada antes de participar da dinâmica. "Inclusive, eu tive que pedir também para aprovarem o meu look, sabia?", disparou. Em seguida, a ex-BBB entrou na brincadeira e quis saber se a cantora, que é conselheira do Estrelas da Casa, havia dado o aval para a produção escolhida pela humorista.





"Aprovou meu look. Não pode look infantil, né?", disse Blogueirinha. A provocação faz referência a um comentário de Anitta no dia da estreia do programa. Durante sua participação no reality, a cantora analisou os figurinos dos competidores e chamou atenção para produções que poderiam transmitir uma imagem mais infantilizada.

Além disso, Blogueirinha continuou a brincadeira ao lado dos participantes dos grupos Pop e Pagode, ao mesmo tempo que Ana Clara comentou que as roupas usadas pelos presentes não estavam com aparência de "15 anos". Ao ouvir isso, a famosa perguntou se algum dos competidores tinha essa idade.

Reprodução/Globo Anitta no Estrelas da Casa





Mais tarde, Anitta também foi lembrada quando a comediante disse que colocaria o nome de Ana Clara na "boca do sapo", referindo-se a uma sugestão feita anteriormente pela própria artista envolvendo Junior.

Vale destacar que a participação marcou a estreia do "Fora do Tom", nova dinâmica que será comandada por Blogueirinha no Estrelas da Casa. O quadro foi exibido neste sábado (29), após a novela das 21h, Quem Ama Cuida.

Blogueirinha no Estrelas da Casa

Na semana passada, a TV Globo confirmou a presença de Blogueirinha, personagem do ator e influenciador Bruno Matos, para somar ao time do Estrelas da Casa. A humorista fica ao lado de Ana Clara para testar o entrosamento dos participantes da nova temporada, que estreou na última terça-feira (25).

Reprodução/Internet Blogueirinha acertou com a Globo depois de encerrar ciclo na DiaTV





A humorista é considerada um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais.



