Fagner Vilela - iG Menos é Mais comemora 1 bilhão de visualizações do “Churrasquinho”





O grupo Menos é Mais levou o pagode para o Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, neste último sábado (29), com mais uma edição do “Churrasquinho Menos é Mais”. Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga comandaram a festa ao som de grandes sucessos da carreira, como “P do Pecado”, “Coração Partido” e “Brinda Aê”, e ainda receberam convidados especiais, entre eles o cantor Léo Santana.

O iG esteve presente no evento e conversou com os integrantes sobre a trajetória do grupo, os próximos projetos e os planos para celebrar uma década de carreira.

Um dos principais motivos de comemoração atualmente é a marca alcançada pelo projeto “Churrasquinho Menos é Mais”, que acaba de ultrapassar 1 bilhão de visualizações no YouTube. O registro se tornou um dos maiores fenômenos do pagode na plataforma e ajudou a ampliar ainda mais o alcance do grupo.

Gustavo Goes contou que, quando o primeiro vídeo foi gravado, seu principal desejo era deixar registrada uma parte da história para a família e para as próximas gerações. “Eu só queria ter um vídeo que minha família pudesse ver no futuro, que meus filhos pudessem ver eu tocando, fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu sempre sonhei em fazer”, afirmou.

O integrante também celebrou a dimensão que o projeto tomou ao longo dos anos. “Eu queria ter um vídeo na internet para que todo mundo pudesse se conectar com a gente também. E receber essa marca foi uma alegria”, declarou.

Sonhos de parcerias

Com uma carreira consolidada no pagode, o Menos é Mais ainda mantém uma extensa lista de artistas com quem gostaria de dividir os vocais. Questionado sobre possíveis colaborações que ainda não aconteceram, Duzão revelou alguns dos grandes nomes que estão na lista de desejos.

“Tenho sonho de gravar com o Jorge Aragão, Djavan, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Fundo de Quintal. Tem muita, muita coisa aí”, disse o cantor.

Fagner Vilela - iG Menos é Mais





Novo projeto a caminho

Para os próximos meses, o grupo também prepara novidades. Segundo Duzão, os integrantes estão envolvidos na escolha de repertório e na construção de um projeto maior, que deve ganhar forma ainda este ano.

“A gente está no processo de produção, correndo atrás das músicas do nosso repertório. No final do ano, em novembro, a gente vai gravar algo aí”, revelou.

Outro assunto abordado foi a possibilidade de o “Churrasquinho Menos é Mais” ser realizado em Brasília, onde o grupo foi formado. Gustavo explicou que Brasília deverá receber o projeto, mas ainda não existe uma data definida. “Brasília vai receber o Churrasquinho, ainda não está na lista dos próximos churrasquinhos”, explicou.

“Brasília é um negócio à parte para a gente, porque a gente sempre prepara algumas gravações para lá, alguns programas. A gente quer também passar por lá de novo, mas ainda não temos uma data”, completou.

Balanço de 2026

Ao fazer um balanço de 2026, Gustavo Goes classificou o ano como especial para a carreira do Menos é Mais. Segundo ele, os resultados são consequência também do trabalho realizado no ano anterior, principalmente com músicas que conseguiram ultrapassar a bolha de fãs do grupo.

“Eu acho que 2026 está sendo um ano muito especial na nossa carreira, muito também pelo que a gente fez em 2025, pela quantidade de músicas que a gente conseguiu fazer que furasse a nossa bolha”, afirmou.

O músico destacou ainda a expansão do grupo pelo país e o desempenho das apresentações do “Churrasquinho”. “A gente conseguiu ir para as cidades que a gente queria. Todas as bilheterias de churrasco que a gente está fazendo estão esgotando”, comemorou.





Conselho para quem está começando

O Menos é Mais também deixou um conselho para os novos grupos que estão tentando conquistar espaço no mercado musical. Duzão ressaltou que, além de dominar a parte artística, é fundamental entender a importância da divulgação e das conexões profissionais. “ Além de você tocar bem, fazer o seu trabalho bem, você tem que mostrar ele. Não adianta ficar só em casa, não”, frisou.

Menos é Mais prepara projeto para os 10 anos

O grupo também se aproxima de uma marca importante, que são os dez anos de carreira. Questionados sobre a possibilidade de celebrar a data com um novo projeto audiovisual, os integrantes deram pistas de que novidades devem ser anunciadas em breve.

Paulinho Félix afirmou que o grupo está planejando cuidadosamente os próximos passos. “A gente vai fazer, está próximo. A gente vai trazer, talvez, algumas respostas e novidades nas próximas semanas”, adiantou.

O músico explicou que o objetivo é fazer com que o próximo projeto represente mais um passo importante na trajetória do Menos é Mais. “A gente, logicamente, pensa em cada passo da nossa carreira. A gente está preparando o melhor para a gente conseguir dar esse próximo passo”, afirmou.

Ramon Alvarenga reforçou que os preparativos já estão em andamento e que a divulgação deve acontecer em breve . “A gente já está nesse processo de dedicação. A divulgação vai vir logo mais”, completou.



