Reprodução/Internet Melody

Melody, 19, surpreendeu ao usar as suas redes sociais neste sábado (29) para falar com os seus seguidores e comentar sobre o fato de estar sendo vinculada a notícias falsas. Cansada, a cantora fez um desabafo nos stories do Instagram e lamentou que alguns perfis de fofoca estariam propagando informações inventadas sobre ela, inclusive envolvendo sua vida íntima e sexual.

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Irritada com a situação, a compositora afirmou que esses conteúdos não fazem parte da história dela e tratam de assuntos que ela nunca pretendeu abrir ao público.

"Várias páginas de fofoca tão postando notícias sobre mim que não são verdades e que eu não sei de onde tiraram. Sinceramente isso tá me chateando bastante porque eu vejo que é no intuito de me prejudicar", disse.





Em seguida, Melody fez questão de listar uma sequência de matérias falsas que a envolveram nos últimos dias. "Nesses dias foi por causa de negócios de 50 milhões, estando solteira, uma notícia muito fútil e que eu nunca disse. Depois eu vi alguma coisa relacionada com a Maisa, uma menina que eu admiro desde pequena. Depois eu vi uma matéria dizendo de uma rivalidade minha com a Ana Castela... pegaram uma entrevista antiga que eu dei há muito tempo atrás, criando uma certa rivalidade. E hoje apareceu um trem de virgem", continuou.

Além disso, nesse último caso, a famosa foi bastante categórica ao reforçar que o conteúdo é completamente inventado.

Hoje saiu matérias dizendo que com 19 anos eu sou virgem. Gente, eu nem mostro direito a minha vida pessoal para vocês porque eu realmente gosto de trazer trabalho, música, feat, álbum Melody, cantora.





"Então, jamais eu ia trazer um assunto desse, ainda mais hoje em dia com a estrutura que eu estou criando pra minha carreira. Se vocês verem essas matérias, realmente, é fake, é fake, eu juro pra vocês", disparou.

Por fim, Melody pediu para que as pessoas e os administradores das páginas parem de propagar inverdades sobre ela. "Querendo ou não isso me prejudica. Eu não estou fazendo nada para atacar ninguém, não estou fazendo nada pra prejudicar ninguém, e eu acho muito injusto", concluiu.

Reprodução/Instagram Melody





Melody no Rock in Rio

Grande parte dos artistas sonha em se apresentar no Rock in Rio e realizar esse desejo. Além disso, sua primeira participação na versão carioca do festival será no show de Hitmaker. Melody está confirmada no show que acontece no dia 4 de setembro, no Espaço Favela.

O outro convidado de Hitmaker, que promete ainda outras surpresas, será MC Jhow. “Estou preparando um show muito especial para o Rock in Rio. O Espaço Favela tem uma energia muito própria”, disse a cantora em entrevista à Veja.

Embora a felicidade seja grande, ela não esconde a ansiedade, mas destacou que c olocará o público para dançar. “Não posso contar tudo ainda, senão perde a graça, né? Mas a gente está preparando uma participação bem animada”, disse.



