Reprodução/Divulgação Sérgio Fialho

Desde 2025, o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos pessoais é restringido durante aulas, recreios e intervalos nas escolas brasileiras de educação básica, com as exceções previstas em lei. Sérgio Fialho, bicampeão Mister Universo, defende que essa mudança seja acompanhada de uma política nacional de “recreio ativo”, com incentivo a esportes, brincadeiras coletivas e outras formas de movimento nos intervalos.

A proposta também nasce de uma experiência pessoal. Fialho afirma que já viveu uma rotina marcada pelo excesso de telas e por pouco movimento, até encontrar no esporte uma forma de reorganizar hábitos e recuperar a disciplina. “Eu sei o que é ficar preso às telas. O esporte mudou minha rotina e me devolveu disciplina, movimento e direção. Por isso, quando olho para uma criança sem celular no recreio, penso que não basta tirar a tela. É preciso oferecer alguma coisa no lugar”, afirma.





A ideia não é transformar o intervalo em uma segunda aula obrigatória de Educação Física, mas ampliar as possibilidades dentro das escolas. Pátios, quadras e outros espaços poderiam receber jogos, esportes adaptados, circuitos e brincadeiras coletivas, respeitando a idade dos alunos e a estrutura de cada unidade. “Se a criança guarda o celular e continua parada, a gente perdeu uma oportunidade. O recreio pode voltar a ser um espaço de movimento, convivência e descoberta”, diz Fialho.

Experiências internacionais também ajudam a sustentar essa discussão. Em Portugal, uma avaliação divulgada pelo governo associou regras mais restritivas para smartphones a relatos de maior socialização e maior uso dos espaços de jogos e atividade física. Na Finlândia, o programa Schools on the Move trabalha há anos para incorporar movimento ao cotidiano escolar, com mudanças em espaços, equipamentos e atividades, sem concentrar toda a prática física apenas nas aulas formais de Educação Física.

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Para Fialho, a proposta precisa ser entendida como um complemento à restrição dos celulares, e não como uma nova obrigação para os estudantes. “Não é sobre transformar toda criança em atleta. É sobre devolver opções que foram desaparecendo: correr, jogar, brincar e conviver. Tirar o celular foi um primeiro passo. Agora precisamos fazer esse tempo voltar a pertencer às crianças”, conclui.