Reprodução/Internet Lucas Selfie encerrou sua parceria de cinco anos com a Record

Lucas Selfie anunciou o fim de sua parceria profissional com a Record depois de cinco anos dedicados aos conteúdos digitais dos realities da emissora. Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador confirmou que não integrará a equipe da próxima edição de A Fazenda, prevista para setembro. Ao encerrar o ciclo, ele contabilizou trabalhos em nove temporadas de A Fazenda e Power Couple.

Lucas Selfie relembra passagem por A Fazenda

O comunicador relembrou que começou no audiovisual ainda jovem e passou inicialmente pelos bastidores antes de trabalhar diante das câmeras. “Fiz 32 anos esse ano e me dei conta de que metade da minha vida estou trabalhando na área que escolhi para mim, que foi audiovisual. Para quem acompanha aqui há muito tempo, sabe como comecei, como estagiário, e sempre gostei de criar, dar ideia e produzir. Em algum momento me descobri na frente das câmeras e achei isso muito legal”, disse.

A relação de Lucas Selfie com a Record ganhou outro rumo depois de sua participação em A Fazenda 12. O apresentador afirmou que o confinamento se tornou uma experiência importante para sua carreira. “Dentre vários lugares que eu já fiz parte, teve uma experiência muito louca, que eu não me arrependo, que foi ter topado ir para A Fazenda. Foi uma das melhores experiências que eu vivi. E lá dentro eu comecei a tomar um monte de atitude pensando em como prolongar minha estadia naquele lugar”, acrescentou.

Após deixar o confinamento,passou a integrar os projetos digitais ligados aos realities da emissora. “E deu certo! Eu comecei a me empenhar em ser um produtor daquilo e, de alguma forma, trabalhar um pouco para o programa. Já no próximo ano fui convidado a fazer a Cabine de Descompressão e a Live do Eliminado”. A partir daí, ele passou a entrevistar participantes recém-eliminados das competições da Record.

Nos anos seguintes, o comunicador permaneceu ligado a A Fazenda e Power Couple, acumulando nove realities durante a parceria. Ao anunciar a despedida, Lucas Selfie afirmou que encerra a passagem com satisfação pelo trabalho realizado. “Eu fiz o melhor que pude nesses cinco anos e nove realities […] Chego nesse ano de 2026 com uma sensação muito boa de dever cumprido, gratidão, e acredito que meu ciclo se encerra por aqui, depois desses cinco anos e nove realities, entre Fazenda e Power Couple”, destacou.

Além do vídeo, o ex-participante de A Fazenda 12 publicou uma mensagem de agradecimento na legenda. Ele classificou sua passagem pelos projetos como intensa e desafiadora e reconheceu o apoio recebido das equipes envolvidas. “Com muita gratidão, eu encerro meu ciclo com A Fazenda esse ano. Obrigado a todos vocês que sempre estiveram comigo nessa, a toda a equipe genial que fez tudo isso ser possível, ao meu time que sempre esteve comigo, e à Record pela confiança no meu trabalho e toda a liberdade que sempre me deu nesses cinco anos”, escreveu.

Lucas Selfie não detalhou quais serão seus próximos trabalhos depois do encerramento da parceria com a Record. O comunicador, no entanto, indicou que prepara novidades fora dos projetos que comandava para os realities da emissora. “Fiquem por aqui, tem muita coisa legal para acontecer”, avisou.