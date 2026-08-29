Instagram O Deus de Spinoza

Com textos elegantes e acessíveis que transformam reflexões profundas em sucesso de crítica e público, a peça de Régis de Oliveira, “O Deus de Spinoza”.

A peça retrata o jovem filósofo judeu Baruch de Spinoza no Século de Ouro dos Países Baixos. Ao desafiar os dogmas de sua religião e defender a união profunda entre Deus e a Natureza, ele passa a ser perseguido pelo Conselho de Rabinos. A história cobre desde sua condenação e exílio (o Herem, em 1656) até sua morte, em 1677. Dirigido por Luiz Amorim, traz no elenco Bruno Perillo, Juliano Dip, David Kullock, Roberto Borenstein, Guilherme Uzeda, convidado especial para esta temporada, e o próprio Luiz Amorim. O espetáculo conta com músicas sefarditas do século XVII, executadas ao vivo em língua ladina.





A peça mostra a comunidade judaica incomodada com o pensamento do jovem judeu Baruch de Spinoza. Filho de imigrantes portugueses acolhidos em Amsterdã, ele afronta os costumes e preceitos de sua religião. Na tentativa de convencê-lo a ser um bom cidadão, os membros do Conselho de Rabinos Notáveis apresentam formas de conversão. Se Spinoza não aceitar, poderá ser julgado, condenado e exilado. Ele expõe todo o seu pensamento a seu amigo, Jan Rieuwertsz, editor de livros, com quem pode desabafar e contar seus planos futuros. Um convite à reflexão e à liberdade de pensamento.

O Deus de Spinoza

Dramaturgia: Régis de Oliveira

Direção e Adaptação: Luiz Amorim

Direção Musical: Marcus Veríssimo

Elenco: Bruno Perillo, Juliano Dip, David Kullock, Luiz Amorim, Roberto Borenstein e Guilherme Uzeda.

Musicistas: Margot Lohn / Nalini Menezes, Marcus Veríssimo e Gabriel Ferrara.

Duração: 80 minutos.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Drama filosófico.

Temporada: 4 e 5 de setembro, às 21h. Dias 6, 13, 20 e 27, às 17h.

Ingressos: a partir de R$ 40,00.