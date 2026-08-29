Reprodução/Internet Victoria Leite foi contratada como correspondente da TNT Sports

A TNT Sports contratou Victoria Leite como sua nova correspondente internacional na Inglaterra. Desde quinta-feira (27), a jornalista esportiva passou a integrar a equipe com foco na cobertura presencial das principais competições do futebol inglês e europeu. Victoria acompanhará o cotidiano dos clubes, produzirá reportagens especiais e participará das transmissões e atrações da marca para televisão, streaming e plataformas digitais. A Champions League estará entre os torneios acompanhados pela profissional.

Victoria Leite assume posto internacional

A estreia dena nova função ocorreu na cobertura do sorteio da Fase de Liga da Champions League 2026-27, realizado em Mônaco. O evento marcou o começo de mais uma temporada da competição europeia e também o primeiro trabalho da jornalista após a contratação. No novo posto, ela terá a missão de acompanhar bastidores, clubes e acontecimentos do futebol continental diretamente da Europa para os diferentes produtos da TNT Sports.

A contratação faz parte da estratégia da marca esportiva para reforçar suas coberturas presenciais e produzir conteúdos sobre grandes torneios do futebol mundial. Na Inglaterra, Victoria acompanhará de perto o dia a dia dos clubes e as principais competições do continente. Além das participações nas transmissões, a correspondente produzirá informações e reportagens destinadas aos diferentes canais da TNT Sports, com trabalhos distribuídos entre televisão, streaming e as plataformas digitais da empresa.

Nos últimos anos, a jornalista trabalhou em coberturas do futebol brasileiro e internacional. Durante a Copa do Mundo de 2026, Victoria Leite atuou como setorista da seleção inglesa. A nova função também representa um retorno profissional ao país, já que ela morou e trabalhou na Inglaterra em 2018.

“Eu direcionei todos os movimentos da minha carreira esperando que este momento, um dia, pudesse chegar. Exatamente este: correspondente na Inglaterra, vivendo a Champions League de perto. Morei e trabalhei lá em 2018 e aprendi o verdadeiro significado da expressão que os ingleses tanto dizem ao se despedirem: 'see you', ou 'vejo você' - em português", afirmou.

Victoria Leite também relacionou a nova função à experiência que teve no país oito anos antes. "Eu sabia que a veria novamente e não vejo a hora deste reencontro. Estou muito feliz e empolgada para viver o desafio mais especial da minha vida, até hoje: carregar a responsabilidade de ser correspondente internacional da TNT Sports", disse.

