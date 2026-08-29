Reprodução das Redes Sociais Anna Carolina Morais e o Cantor Giovani

Anna Carolina Morais, ex-mulher do cantor sertanejo Giovani, da dupla com Gean, disse que o marido ligou para ela após um show pedindo um tempo na relação e que ficaria sozinho em um sítio e pediu que ela respeitasse. Dias depois, Anna disse ter descoberto, pelas redes sociais, que ele estava com outra mulher no sítio.

Por meio das redes sociais, Anna Carolina Morais disse que ela e o marido ainda não conversaram sobre a separação e que ficou sabendo através de amigos que viram publicações sobre o fim do casamento dos dois. De acordo com Anna, ela estava com Giovani desde os 17 anos.

"Giovani não acabou o casamento conversando. Não existe divórcio ainda. Não tivemos uma conversa de frente sobre isto. Ele disse por telefone que precisava de um tempo. Agora está claro para mim o tempo da nossa casa de campo. Ele foi vive o que queria viver" afirmou Anna na publicação do Instagram.

O cantor confirmou a separação

Circula nas redes sociais, um vídeo mostrando o cantor acompanhado de uma mulher chamada Flávia. Conforme as publicações foram ganhando espaço nos comentários, a assessoria confirmou o fim do casamento. Informações divulgada pelo site Terra.

"Para a minha surpresa, ele não foi sozinho. Ele levou para a nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio." afirmou Anna Carolina por meio da publicação.

Anna disse ainda que os dois não brigaram e que está muito triste com tudo o que aconteceu mas respeita a decisão de Giovani.

"Ele saiu de casa para um show falando "te amo" e não voltou. Está tudo bem. Sou uma mulher muito forte! Esse será meu único pronunciamento sobre o assunto."

Reprodução das Redes Sociais Pronunciamento de Anna Carolina Morais sobre fim do casamento com Giovani







