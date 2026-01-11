Reprodução/TV Globo Wagner Moura leva “santinho” de Fernanda Torres ao Globo de Ouro

Wagner Moura levou um “santinho” com imagem de Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2026, neste domingo (11), durante a cerimônia realizada no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma forma de dar sorte na noite em que o filme brasileiro “O Agente Secreto” concorre na premiação internacional.

O ator agradeceu o apoio recebido e destacou a conexão do público com o longa em entrevista à TV Globo no tapete da premiação.

“O brigado por tudo isso e meu mais sincero agradecimento. Se a gente ganhar algum prêmio hoje aqui, esse prêmio é de quem tá em casa assistindo”, disse Wagner Moura.

Corrida ao Oscar

O filme “O Agente Secreto” disputa o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama, além da indicação de Wagner Moura como Melhor Ator de Drama.

O ator concorre com Joel Edgerton, de “Sonhos de Trem”, Oscar Isaac, de “Frankenstein”, Dwayne Johnson, de “Coração de Lutador: The Smashing Machine”, Michael B. Jordan, de “Pecadores”, e Jeremy Allen White, de “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”.

Caso a produção brasileira seja vencedora nas categorias disputadas, aumentam as chances de novas indicações ao Oscar, repetindo trajetória semelhante à de “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres, vencedor de Globo de Ouro e posteriormente reconhecido pela Academia.

Antes do Globo de Ouro, “O Agente Secreto” já acumulou premiações como Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, além de reconhecimentos no Festival de Cinema de Lima 2025, incluindo prêmios de júri oficial e crítica.









Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa acompanha Marcelo, professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna a Recife, em Pernambuco, nos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, em uma trama centrada na tentativa de proteger o filho.

A produção explora o período histórico marcado por vigilância, disputas de poder, tensão política e relações atravessadas por desconfiança, colocando o protagonista no centro desse cenário.