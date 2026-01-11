Wagner Moura leva “santinho” de Fernanda Torres ao Globo de Ouro

Wagner Moura levou um “santinho” com imagem de Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2026, neste domingo (11), durante a cerimônia realizada no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma forma de dar sorte na noite em que o filme brasileiro “O Agente Secreto” concorre na premiação internacional.
O ator agradeceu o apoio recebido e destacou a conexão do público com o longa em entrevista à TV Globo no tapete da premiação.
“O brigado por tudo isso e meu mais sincero agradecimento. Se a gente ganhar algum prêmio hoje aqui, esse prêmio é de quem tá em casa assistindo”, disse Wagner Moura.
Corrida ao Oscar
O filme “O Agente Secreto” disputa o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama, além da indicação de Wagner Moura como Melhor Ator de Drama.
O ator concorre com Joel Edgerton, de “Sonhos de Trem”, Oscar Isaac, de “Frankenstein”, Dwayne Johnson, de “Coração de Lutador: The Smashing Machine”, Michael B. Jordan, de “Pecadores”, e Jeremy Allen White, de “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”.
Caso a produção brasileira seja vencedora nas categorias disputadas, aumentam as chances de novas indicações ao Oscar, repetindo trajetória semelhante à de “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres, vencedor de Globo de Ouro e posteriormente reconhecido pela Academia.
Antes do Globo de Ouro, “O Agente Secreto” já acumulou premiações como Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, além de reconhecimentos no Festival de Cinema de Lima 2025, incluindo prêmios de júri oficial e crítica.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa acompanha Marcelo, professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna a Recife, em Pernambuco, nos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira, em uma trama centrada na tentativa de proteger o filho.
A produção explora o período histórico marcado por vigilância, disputas de poder, tensão política e relações atravessadas por desconfiança, colocando o protagonista no centro desse cenário.