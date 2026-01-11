Reprodução/Divulgação O Agente Secreto é a indicação brasileira na preamição

A 83ª edição do Globo de Ouro, um dos prêmios mais aguardados da temporada de cinema e TV, acontece hoje, domingo (11), no icônico Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. A cerimônia começa oficialmente às 21h30 (horário de Brasília) com tapete vermelho, e a premiação as 22h, e deve durar cerca de três horas, reunindo estrelas de Hollywood, diretores e séries que marcaram o ano.

No Brasil, a noite promete: pela TV aberta, a premiação será exibida pela TV Globo logo após o Fantástico, com comentários e tradução simultânea para o público que quiser acompanhar tudo ao vivo. Na TV fechada, os canais TNT e a cobertura online via HBO Max também vão transmitir o evento completo, permitindo que fãs de cinema e séries não percam nenhum momento da festa. Além disso, alguns canais no Youtube como Omelete, também prometem cobrir o evento.

Nesta edição, o destaque internacional vai para produções como “ One Battle After Anothe r”, que liderou as indicações entre os filmes, e a série “ The White Lotus ”, com maior número de nomeações na TV, sinal de uma disputa acirrada nas principais categorias. Além disso, pela primeira vez o Globo de Ouro inclui uma categoria dedicada a podcasts, ampliando o leque de reconhecimento às narrativas que marcaram o ano.

No Brasil já é Carnaval!

Do lado brasileiro, a atenção está em “ O Agente Secreto ”, longa de K léber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco, que marcou presença em várias categorias, incluindo Melhor Filme – Drama e Melhor Ator, colocando o cinema nacional no radar da noite.

Seja para torcer pelos favoritos, acompanhar os looks no tapete vermelho ou ficar por dentro dos possíveis vencedores, o Globo de Ouro 2026 promete ser uma das noites mais comentadas da temporada de premiações!