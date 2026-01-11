Reprodução/Instagram Cantora brinca com inteligência artificial e cria imagem viral

A cantora Mart’nália, 60, movimentou as redes nesse domingo (11) ao publicar uma montagem criada com ajuda de inteligência artificial ao lado do ator Cauã Reymond, 45. Na legenda bem-humorada, ela escreveu: “Chat coloque do meu lado alguém que combine comigo” Em seguida, completou: “Ué?? Deu ruim total!!”, marcando o ator. O post rapidamente viralizou, ultrapassando 45 mil curtidas e somando mais de 1,5 mil comentários em poucas horas.

Nos comentários, o clima foi de aprovação quase unânime. Seguidores entraram na brincadeira e elogiaram a combinação improvável, e claro, carismática, criada pela IA. Frases como “Esse aí combina com tudo” e “Combinam perfeitamente: lindos, talentosos e carismáticos” se repetiram, mostrando que o público comprou a ideia e se divertiu com a montagem. Muitos destacaram não apenas a aparência, mas o talento e a energia dos dois.

Eles amam ela!

Outro ponto que chamou atenção foi o carinho do público com a postura de Mart’nália. Comentários exaltaram sua leveza, autenticidade e senso de humor, com mensagens como “Por isso que te amo… plena e abusada”, reforçando a imagem de uma artista que sabe rir de si mesma e usar as tendências digitais a seu favor, sem perder a personalidade.

A repercussão mostra como o uso criativo da IA, aliado a bom humor e espontaneidade, pode gerar engajamento orgânico e conversa positiva nas redes. No fim das contas, a montagem não só divertiu os fãs como também virou um daqueles momentos típicos da internet: inesperado, leve e altamente compartilhável, do jeitinho que o público gosta.