A indicação de Wagner Moura ao Golden Globe Awards 2026 é considerada um momento histórico para o cinema brasileiro. A premiação acontece neste domingo (11) a partir das 21h30, no horário de Brasília, com transmissão na tv aberta e canais no Youtube.

E ainda tem mais

O ator, que já é um dos nomes mais respeitados da atuação nacional, foi indicado na categoria depor sua performance em "O Agente Secreto", dirigido por. Essa conquista colocacomo oindicado nessa principal categoria no, reforçando a presença do Brasil em uma das premiações mais prestigiadas de Hollywood.

O filme "O Agente Secreto" também concorre em outras categorias importantes, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, algo inédito para uma produção brasileira.

A obra já foi amplamente elogiada em festivais internacionais, incluindo Cannes, onderecebeu o prêmio de. Essas nomeações têm levantado expectativas de que o longa e o ator possam não apenas brilhar noo, mas também impulsionar a trajetória do cinema brasileiro rumo ao

A indicação de Wagner Moura não vem do nada: ele já tem uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, com destaque em produções como Tropa de Elite, a série Narcos e outros filmes internacionais. Mas é neste contexto de reconhecimento global, com papéis potentes e narrativas que atravessam fronteiras, que Moura se firma como um nome capaz de representar a qualidade e a versatilidade do talento brasileiro no cenário mundial. Um feito que fãs e críticos veem como um marco na história do audiovisual nacional.