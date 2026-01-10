A indicação de Wagner Moura ao Golden Globe Awards 2026 é considerada um momento histórico para o cinema brasileiro. A premiação acontece neste domingo (11) a partir das 21h30, no horário de Brasília, com transmissão na tv aberta e canais no Youtube.O ator, que já é um dos nomes mais respeitados da atuação nacional, foi indicado na categoria de Melhor Ator em Filme Dramático por sua performance em "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. Essa conquista coloca Moura como o primeiro ator brasileiro homem indicado nessa principal categoria no Globo de Ouro, reforçando a presença do Brasil em uma das premiações mais prestigiadas de Hollywood.
E ainda tem mais
O filme "O Agente Secreto" também concorre em outras categorias importantes, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, algo inédito para uma produção brasileira.A obra já foi amplamente elogiada em festivais internacionais, incluindo Cannes, onde Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. Essas nomeações têm levantado expectativas de que o longa e o ator possam não apenas brilhar no Globo de Our o, mas também impulsionar a trajetória do cinema brasileiro rumo ao Oscar 2026.
A indicação de Wagner Moura não vem do nada: ele já tem uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, com destaque em produções como Tropa de Elite, a série Narcos e outros filmes internacionais. Mas é neste contexto de reconhecimento global, com papéis potentes e narrativas que atravessam fronteiras, que Moura se firma como um nome capaz de representar a qualidade e a versatilidade do talento brasileiro no cenário mundial. Um feito que fãs e críticos veem como um marco na história do audiovisual nacional.