Reprodução/X Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura

“O Agente Secreto”, produção nacional estrelada por Wagner Moura, conquistou destaque internacional ao ser indicado ao Globo de Ouro 2026 nas categorias de: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama.

A premiação, considerada uma das principais do setor audiovisual cinematográfico, acontece neste domingo (11). Na disputa pelo troféu, o longa brasileiro concorre com produções de diferentes países.





As obras adversárias são: "It Was Just An Accident"(França), "No Other Choice"(Coreia do Sul), "Sentimental Value"(Noruega) e "Sirāt"(Espanha), consolidando uma seleção marcada pela diversidade e pela força do cinema internacional.

Sinopse

vitrine filmes "O Agente Secreto"

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme acompanha o drama do professor universitário Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife, em Pernambuco, em busca de proteger o filho.

A história se desenrola na década de 1970, em pleno período da ditadura militar brasileira. Um dos diferenciais da narrativa foi se afastar do eixo Rio-São Paulo ao abordar este período histórico do país.

Saiba mais

Reprodução/YouTube/Trailer oficial Wagner Moura em O Agente Secreto

O Globo de Ouro 2026 será realizado no próximo domingo (11), no tradicional Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A cerimônia está prevista para começar às 22h, no horário de Brasília.



Caso a produção nacional se consagre vencedora nas três categorias disputadas, as chances de indicações ao Oscar aumentam. Será um caminho semelhante ao que ocorreu com "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres.

Reprodução Globoplay Cena do filme 'Ainda Estou Aqui'

A filha de Fernanda Montenegro ganhou o Globo de Ouro pela atuação como Eunice Paiva. Depois, foi notada pela academia do Oscar e foi indicada como Melhor Atriz. Embora não tenha vencido a estatueta, esteve presente na premiação, na qual o longa recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Histórico

"O Agente Secreto" já foi premiado em outros festivais. Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, na França; Melhor Filme da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci); Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme do Júri da Crítica no Festival de Cinema de Lima 2025, no Peru.