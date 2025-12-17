



Foto: Cadu Barbosa/Portal iG O vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) assina o acordo na Cinemateca do MAM, em nome do prefeito Eduardo Paes (PSD), oficializando o Rio de Janeiro como sede do Golden Globes Tribute Gala.

Pela primeira vez na história, o Brasil vai receber um evento oficial ligado ao Globo de Ouro. O Golden Globes Tribute Gala será realizado Rio de Janeiro, em março de 2026, reforçando o protagonismo do país no cenário internacional do cinema e do entretenimento.

A novidade foi revelada em coletiva realizada nesta quarta-feira (17), na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. O evento contou com a presença do vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), do secretário municipal de Cultura Lucas Padilha, do presidente da RioFilme Leonardo Edde e do produtor Uri Singer. O Portal iG acompanhou o anúncio.

O Golden Globes Tribute Gala acontecerá no Copacabana Palace, no dia 18 de março, e deve reunir cerca de 350 convidados, entre artistas brasileiros e internacionais. A programação inclui jantar formal, apresentações culturais, homenagens e um show de encerramento, além do que a organização define como o maior tapete vermelho já realizado no Brasil. A noite também contará com cobertura de veículos internacionais como Variety e Hollywood Reporter, além da presença de Helen Hoehne, presidente do Globo de Ouro.





Segundo o produtor Uri Singer, a parceria com o Globo de Ouro simboliza o reconhecimento da força cultural e da indústria do entretenimento que o Brasil representa atualmente.

Ele destacou que a trajetória da premiação no apoio a artistas internacionais será refletida na energia e no talento brasileiros, com foco na integração entre profissionais nacionais e estrangeiros. Singer afirmou ainda que o evento será fechado para convidados e que a expectativa é trazer grandes nomes do cinema internacional ao país, apostando na consolidação do baile como uma futura edição latino-americana do Globo de Ouro.

Serão entregues cinco prêmios exclusivos para artistas brasileiros durante o evento no Rio. Segundo a organização, as honrarias vão reconhecer profissionais do cinema e da televisão cujos trabalhos tiveram impacto no cenário internacional. As categorias e os concorrentes ainda serão divulgados. As premiações realizadas no Rio não têm ligação direta com a cerimônia oficial do Globo de Ouro, que acontece em 11 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Cadu Barbosa / Portal iG O produtor Uri Singer anuncia os prêmios que serão entregues durante o Golden Globes Tribute Gala, em coletiva na Cinemateca do MAM.





A presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, destacou que a escolha do Brasil está alinhada ao histórico da premiação de reconhecer talentos internacionais. Segundo ela, o país contribuiu de forma decisiva para a cultura global, com vozes, histórias e visões artísticas marcantes, e o evento será uma oportunidade de celebrar e reconhecer artistas latino-americanos.

Brasil em evidência no Globo de Ouro

O anúncio do Golden Globes Tribute Gala ocorre em um momento de forte projeção do audiovisual brasileiro no exterior. Em 2025, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, por “Ainda Estou Aqui”, marcando um feito histórico para o país.

Já na edição de 2026, o Brasil concorre com o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, além da indicação de Wagner Moura na categoria Melhor Ator em Filme de Drama.

Representando o prefeito Eduardo Paes (PSD), o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) afirmou que sediar o baile de gala do Globo de Ouro em 2026 é um reconhecimento ao momento vivido pela cidade. Ele destacou que o Rio voltou a investir, planejar e acreditar em sua vocação criativa, reforçando que a capital fluminense é hoje a cidade mais filmada da América Latina e uma das mais filmadas do mundo. Segundo Cavaliere, produções gravadas na cidade, como “Ainda Estou Aqui”, ajudaram a emocionar plateias internacionais.

De acordo com a organização, caso a edição brasileira seja bem-sucedida, o Rio de Janeiro poderá se tornar sede da edição latino-americana do Globo de Ouro nos próximos anos.