Shawn Mendes, de 27 anos, retornou ao Brasil e os frequentes encontros com Bruna Marquezine foram repercutidos pelos usuários de plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.



Parte da web ainda notou semelhanças entre a atriz brasileira e Helena Gualinga. Entre janeiro e novembro deste ano, a segunda foi apontada como affair do cantor e compositor canadense.





O primeiro fator em comum é que ambas são latinas. Marquezine nasceu no Brasil, ao passo que Helena é natural do Equador. As duas também ostentam madeixas longas e escuras.

O aspecto político-social ainda pode ser listado como uma das semelhanças. Enquanto a brasileira costuma se engajar em causas humanitárias e já revelou ser adepta do feminismo, a equatoriana luta pelos direitos dos povos originários.

Entenda

Os rumores de um romance entre Bruna e Shawn começaram em novembro. Eles foram vistos juntos no primeiro show de Dua Lipa, realizado no dia 15, no Morumbis, em São Paulo. No dia seguinte, domingo (16), os dois foram flagrados em uma roda de samba e apareceram interagindo entre si.

Apesar dos registros recentes, os rumores não são novos. Desde 2017, circulam especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. Naquele ano, o cantor se apresentou no Rock in Rio e, após o festival, ambos passaram a se seguir nas redes sociais.

Desde então, Shawn começou a curtir diversas publicações de Bruna Marquezine em plataformas como o Instagram. A cada nova interação, fãs renovam as expectativas de que o romance se torne oficial.

Neste mês, os dois também foram vistos juntos em três ocasiões diferentes: em um restaurante, em um aeroporto e na praia. Antes do suposto affair com Mendes, Marquezine namorou João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo.