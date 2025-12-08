Wagner Moura em
Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto"

"O Agente Secreto", filme nacional protagonizado por  Wagner Moura, foi indicado na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro 2026. O intérprete também recebeu a indicação na categoria Melhor Ator de Drama. As indicações foram reveladas pela academia nesta segunda-feira (8).

A produção brasileira disputa o prêmio com as obras: "It Was Just An Accident", da França); "No Other Choice", da Coreia do Sul; "Sentimental Value", da Noruega; e "Sirāt", da Espanha.


"Ainda Estou Aqui" chegou a ser indicado na mesma categoria, porém acabou perdendo para o longa-metragem francês "Emilia Perez". No entanto, o Brasil saiu vencedor com  Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz.

'Ainda Estou Aqui'
Reprodução: Globoplay
'Ainda Estou Aqui'


Conheça mais sobre "O Agente Secreto"

vitrine filmes
"O Agente Secreto"


Dirigido por  Kleber Mendonça Filho, narra o drama de um professor universitário, defendido por Wagner Moura, ao retornar ao Recife, em Pernambuco, para reencontrar o filho. A narrativa é ambientada na década de 1970, na ditadura militar.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no set de
Victor Juca
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no set de "O Agente Secreto"


A obra já recebeu vários prêmios, como 2º lugar em Melhor Filme no prêmio de críticos de Los Angeles.  O ator Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes.

Além disso, a produção também foi escolhida como o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação internacional de críticos de cinema, e recebeu o Prix des Cinémas Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

Vem aí...

Foto: MK Productions/Vitrine Filmes
"O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura


O filme surge como a principal chance do Brasil de conquistar uma segunda estatueta do Oscar em sequência. Segundo as previsões da revista Variety, a obra brasileira está entre os candidatos prováveis à indicação.

