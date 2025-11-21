Reprodução/Instagram Vittor Fernando foi baleado no final de outubro durante tentativa de assalto

Vittor Fernando recebeu alta após mais de 20 dias internado, período em que passou por cirurgias na perna e no coração.

O influenciador afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais ter sido baleado ao entrar, por engano, numa rua errada na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, durante a madrugada, quando voltava de carro com o namorado.

O Vittor contou que o ataque ocorreu porque o veículo foi confundido ao entrar na região desconhecida.

Assim, ao falar pela primeira vez sobre o caso, Vittor agradeceu o apoio dos fãs. “Finalmente estou em casa. Tive alta depois de mais de 20 dias no hospital… foi algo muito grave”, disse. Ele relatou também que as mensagens ajudaram na recuperação. “Eu chorei várias vezes lendo o carinho de vocês. Me senti realmente amparado”, confessou o influenciador.

Tentativa de assalto



No relato, Vittor explicou que viu um ponto de luz vermelha entrando no carro. Ele e o namorado, Gabriel, não perceberam de imediato que se tratava de uma arma. “A gente achou que fosse qualquer coisa, menos uma arma. Até ouvir o chapisco no carro”, contou.

Eles tentaram sair da área, mas o veículo foi atingido várias vezes, inclusive no pneu, e acabou entrando numa rua sem saída. Segundo ele, o agressor continuou apontando o laser enquanto se aproximava.

Ao tentar escapar, Vittor foi atingido no ombro e na perna. “Eu vi que tava tudo ensanguentado … eu precisava achar um hospital”, disse. O casal conseguiu chegar a um ponto de parada na estrada, onde pediu socorro e foi atendido por equipes de São Paulo.

Atendimento e cirurgias

Vittor afirmou que o primeiro atendimento no SUS foi decisivo para salvar sua perna. “Se demorasse mais um pouco para abrir minha perna, eu poderia ter perdido”, afirmou.

No hospital, exames mostraram que um estilhaço do projétil havia parado dentro do coração. “Era um pedaço cortante… podia rasgar o coração ou ir para o pulmão a qualquer momento”, relatou.

A equipe médica decidiu pela cirurgia imediata. “Eles abriram meu tórax e tiraram o estilhaço sem rasgar nada”, disse. Depois da operação cardíaca, Vittor iniciou a recuperação da fratura na perna, escolhendo tratamento conservador, sem nova cirurgia.

Recuperação em andamento

O influenciador contou que segue limitado nos movimentos devido à cirurgia no tórax e da lesão na perna. Mesmo assim, disse estar otimista. “Eu tô voltando aos poucos… ainda não posso fazer força, mas já consigo me mexer um pouco mais”, afirmou.





Ele reforçou que o caso não teve relação com perseguição, Halloween ou qualquer teoria que circulou nas redes. O comentário refere-se a associação que internautas fizeram do ataque à fantasia de Fofão do influenciador, o que teria causado revolta na família.

“Foi só entrar em uma rua errada. Não teve nada além disso”, completou, pedindo que ataques a terceiros parem.