Instagram Vini Jr posa sem camisa em publi e leva "bronca" de Virginia

Virginia Fonseca comentou nesta quinta-feira (20) uma foto publicada por Vinicius Jr. no Instagram. O jogador apareceu sem camisa em um ensaio esportivo, o que levou a influencer a fazer um pedido direto no campo de comentários.

No post, Virginia escreveu: “Vai vestir uma camisa”, em resposta às imagens em que o atleta surge usando apenas meiões, chuteiras e um short. A interação rendeu brincadeiras e elogios dos seguidores do atacante do Real Madrid.

A resposta da influencer divertiu usuários. Um seguidor escreveu: “Cuida mesmo, Vivibora”. Outro pediu: “Deixa o homem tranquilo”. Um terceiro brincou: “Apenas cuidando do que é seu”.

Virginia e Vinicius Jr. assumiram namoro no final de outubro. Na ocasião, os dois publicaram uma imagem de uma cama coberta por pétalas de rosas para anunciar o início da relação.

Namorada mais rica

Virginia Fonseca ocupa o primeiro lugar no ranking internacional de parceiras de jogadores mais ricas de 2025, divulgado nesta quarta-feira (19) pelo perfil “Glam Set & Match”, que estimou fortunas e posições das WAGs (Esposas e Namoradas, em tradução livre) com base em dados públicos.

A lista apresenta valores aproximados, já que patrimônios privados envolvem critérios financeiros difíceis de medir. O levantamento soma US$ 408 milhões (R$ 2,17 bilhões) entre as 20 colocadas e inclui nomes de nove países.

Virginia aparece no topo com US$ 78 milhões ( R$ 415,9 milhões). A influenciadora mantém receitas que vêm da presença digital, contratos publicitários, participações empresariais, patrimônio imobiliário e a operação da marca de cosméticos WePink.

Na segunda posição está Victoria Beckham, que acumula US$ 70 milhões (R$ 373,3 milhões). A ex-Spice Girl consolidou carreira como empresária da moda, da beleza e da televisão. Anna Lewandowska surge em seguida, com US$ 63 milhões (R$ 335,9 milhões), e segue como referência no mercado fitness europeu.

O ranking inclui brasileiras com atuação global. Izabel Goulart aparece em 14º lugar, reconhecida pela trajetória na Victoria’s Secret e por campanhas internacionais. Bruna Biancardi surge em 16º com renda baseada em publicidade, moda e influência digital.