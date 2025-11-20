Acervo pessoal Ator interpreta Rafa, irmão do personagem vivido por Samuel Silva, em trama que aborda corrupção, tráfico e injustiças sociais

Arthur Ferreira está confirmado no elenco da websérie “Aliança”, produção que explora temas como corrupção, tráfico de drogas e o impacto das injustiças sociais dentro das comunidades brasileiras.

O ator interpreta Rafa, um dos filhos do chefe do tráfico na trama e irmão do personagem vivido por Samuel Silva, jovem ator que viralizou nas redes após trabalhos recentes como “A Batalha da Candelária” e o filme de capoeira.

A história, dirigida por Marcus Vinny, gira em torno do patriarca vivido por Formiga, que se torna traficante após enfrentar uma série de violências e humilhações quando ainda era camelô e trabalhador comum.

Movido pela revolta, ele acaba entrando para o crime e sua trajetória atinge diretamente a família, incluindo Rafa, personagem de Arthur, conhecido por seu comportamento mais centrado e racional.

A atual esposa do chefe, também revela nuances importantes da trama ao descobrir desde o início que o marido já estava envolvido com o mundo do crime. O enredo ainda apresenta a mãe de Rafa, além de personagens que completam o núcleo familiar e dão profundidade à narrativa.

“Aliança” pretende mostrar o que acontece quando injustiças atravessam a vida de pessoas comuns e as empurram para caminhos sem volta. A websérie destaca a linha tênue entre sobrevivência, revolta e escolhas que mudam destinos, sempre observando o impacto humano por trás de cada decisão.

Com um elenco formado por jovens talentos em ascensão e nomes já populares nas redes, o projeto promete chamar atenção do público pela dramaticidade e pelo retrato cru da realidade das comunidades.

Acervo pessoal Elenco websérie “Aliança”



