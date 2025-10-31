Instagram Vittor Fernando relata atentado e desabafa após ser baleado: ‘Vi a morte de perto’

O influenciador digital Vittor Fernando falou pela primeira vez nesta sexta-feira (31) sobre a tentativa de assalto que terminou com ele e o namorado, Gabriel Fuentes, baleados. O criador de conteúdo, que deixou a UTI recentemente, publicou fotos e vídeos nas redes sociais e fez um relato emocionante sobre o momento em que acreditou que iria morrer.

Em seu depoimento, Vittor descreveu o desespero vivido durante o ataque.

“ Nunca vivi dias tão assustadores… eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço… ”, contou.

O influenciador também refletiu sobre o ocorrido e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu desde o atentado.

“ O que eu e Gabriel fizemos pra merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro, carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que eu vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito! ”, desabafou.

Em outro trecho, ele demonstrou esperança na recuperação.

“ O que quero dizer é que, passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando dia após dia… e fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas. Tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já já tô de volta! ”, completou.

O caso ocorreu na sexta-feira (24), quando Vittor e Gabriel retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo. Segundo informações da Band, os dois foram atingidos por disparos durante uma tentativa de assalto. O carro em que estavam foi alvejado mais de dez vezes.

Dias após o crime, uma nota divulgada pelas equipes dos influenciadores informou que ambos receberam atendimento médico imediato e estavam fora de perigo. “ Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito nesse momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão ”, dizia o comunicado.