Instagram Babá brasileira relata exigências rígidas de família Kardashian

A brasileira Maria Helena Heames, de 43 anos, que ficou conhecida por trabalhar como babá dos filhos de Kourtney Kardashian , voltou a ganhar destaque nesta quinta-feira (20) ao revelar o que famílias milionárias exigem no dia a dia. O conteúdo, publicado nas redes sociais, detalha pontos que definem o estilo de trabalho em casas de alto padrão.

Em vídeos anteriores, Maria Helena já havia chamado atenção ao contar que cobrava cerca de R$ 1 milhão para assumir a função. Agora, ela ampliou as revelações sobre práticas comuns entre famílias com agendas cheias, alto patrimônio e forte exposição pública.

No início do relato, a baiana explica que três elementos se repetem em todas as famílias milionárias com as quais trabalhou. “Eu acho que três coisas que eu vou falar têm um denominador em comum entre todas as famílias. Primeiro é flexibilidade. Em geral, essas pessoas têm uma agenda muito ocupada e elas querem a babá para solucionar um problema, que é o cuidado da criança. Elas não querem ficar pensando: ‘Ai, a babá não veio hoje, tem que ter férias’. Em geral, essas famílias têm mais de uma babá, justamente por causa da flexibilidade”, explicou.

Maria Helena também afirmou que discrição é indispensável para quem trabalha nesse ambiente. “Você tem que saber como caminhar naquela casa, aparecer nas horas que eu preciso, sumir igual um fantasma e ficar ali, ó, só prestando atenção nos movimentos para reaparecer quando for necessário. Isso é uma coisa superimportante”, afirmou.

A ex-babá ainda ressaltou que a proatividade define o desempenho no cargo. “A terceira coisa é proatividade, principalmente porque você está ali para resolver um problema. Então, aquela família provavelmente não quer ficar pensando: ‘Agora eu tenho que empacotar para a viagem tal’ ou ‘Esqueci de comprar o biscoito favorito dessa criança’. Você tem que ser proativo, você tem que entender essas necessidades da família”, disse.

Em seguida, ela exemplificou situações comuns em casas de celebridades. “Sei lá, eu vou passar o dia na Disney hoje e aí eu estou trabalhando com a família que é celebridade. OK, meu dia na Disney. Eu comprei o ticket VIP? Eu tenho algum contato lá? Eu já coordenei com o pessoal da segurança? Quem é que vai dirigir a gente pra Disney? Que horas a gente vai? Que horas a gente volta? Algum outro amiguinho está indo junto? Tudo isso faz parte da proatividade, porque você está programando o dia da criança”, detalhou.