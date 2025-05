Foto: Divulgacao Coldplay se apresentou no Brasil em 2023, quando reuniu multidões em São Paulo, Rio e Curitiba





O Coldplay cancelou todos os compromissos marcados na América do Sul para 2025 — o que inclui dez shows na turnê no Brasil. O motivo é uma pausa por tempo indeterminado.







Essas apresentações, no entanto, jamais foram confirmadas pelo grupo britânico. A participação de Chris Martin, vocalista da banda, no COP30, programada para 10 de novembro, em Belém (PA), está mantida, mas ainda sem a confirmação se com a presença dos demais integrantes.

As informações são de Lauro Jardim, do O Globo. A última passagem do Coldplay no Brasil foi em 2023. Ao todo, foram 11 shows, divididos em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Apesar da frustração dos fãs do grupo, atos do tipo são comuns no mundo da música. A seguir, o Portal iG relembra bandas e artistas que cancelaram suas passagens pelo país.

Os shows cancelados no Brasil

1. Lady Gaga

Reprodução Lady Gaga se apresentou na orla carioca anos após cancelar seu show no Rock in Rio.





O show de Lady Gaga na Praia de Copacabana em 3 de maio parou o país. Sete anos antes, a ausência da cantora teve o mesmo efeito. A norte-americana, que se apresentaria no Rock in Rio de 2017, cancelou a presença de última hora por problemas de saúde.

Na época, a comoção pela ausência da headliner do festival devastou os Little Monsters. Por outro lado, criou momentos que seguem lembrados, com os memes "Ela não vem mais" e "Brazil, I'm devastated" (Brasil, eu estou devastada).

2. Justin Bieber

Foto: Reprodução/Instagram Um mês antes, o cantor já havia cancelado o Meet&Greet dos shows do Brasil.





Esse veio, mas não veio! O astro pop chegou ao Brasil para fazer três shows: um no Rock in Rio e dois no Allianz Parque, em São Paulo. No entanto, apenas a Cidade Maravilhosa pôde receber as beliebers.



Após a apresentação, Justin Bieber anunciou o cancelamento de todas as datas seguintes da sua turnê mundial, incluindo as apresentações no estádio do Palmeiras. A organizadora justificou com “problemas pessoais do artista.

3. Drake

Foto: Divulgacao O canadense é dono de hits como "Passionfruit", "God's Plan" e "Hotline Bling".





Um dos rappers mais populares do cenário atual, Drake também é lembrado por polêmicas em terras brasileiras. Além dos problemas em sua apresentação no Rock in Rio de 2019, o canadense cancelou seu show no Lollapalooza 2023.

Ele era a principal atração da noite, fechando o palco no terceiro e último dia de evento. Na semana anterior, o artista participou da versão chilena e argentina do evento musical.

4. Foo Fighters

Reprodução/Instagram TA morte de aylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, gerou o cancelamento das apresentações.





Em 2022, o Lollapalooza precisou riscar outro nome de peso do seu time de atrações musicais: Foo Fighters. O baterista da banda norte-america, Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu logo após um show na Colômbia dias antes do compromisso.



O grupo cancelou todos os shows próximos. Eles retomaram as atividades no ano seguinte, quando participaram do The Town, também na capital paulista.