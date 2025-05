Reprodução / Instagram 15.05.2023 O casal vive momento conturbado na relação, segundo a imprensa estrangeira.





Em meio aos boatos de uma crise no casamento, Justin Bieber confessou uma briga com a esposa, Hailey Bieber. No entanto, trata-se de um antigo desentendimento — o que não foi suficiente para livrá-lo das críticas.





A modelo foi escolhida para capa da edição deste mês da Vogue dos EUA. Como homenagem, o astro canadense compartilhou alguns registros. Na legenda, ele relembrou uma crítica à companheira.

Bieber afirmou que a esposa e mãe de seu filho, Jack Blues Bieber, jamais alcançaria a parte mais prestigiada da famosa revista:

" Isso me lembra de quando eu e a Hailey tivemos uma grande discussão, e eu disse que ela nunca estaria na capa da Vogue. Credo, eu sei, fui maldoso. Por alguma razão porque me senti tão desrespeitado que pensei que tinha que me vingar ".

Reprodução Instagram Justin Bieber e Hailey, casados desde 2018, são pais de Jack Blues Bieber, nascido em agosto de 2024.





O cantor, que vendeu toda seu catálogo musical por US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão, em 2022, refletiu sobre o confronto. Além disso, assumiu o próprio erro:



" À medida que amadurecemos, percebemos que não estamos a ajudar nada ficando quites. Honestamente, estamos apenas prolongando o que realmente queremos que é intimidade e conexão. Então, amor, você já sabe disso, mas me perdoe por dizer que você não teria uma capa na Vogue porque claramente eu estava tristemente enganado ".

Críticas contra Justin Bieber

Nos comentários da publicação, até mesmo os fãs do cantor, de 31 anos, o criticaram. A legenda escolhida para ilustrar o momento especial na carreira de Hailey Bieber não foi bem vista pelos internautas.





"Ela nem precisa de outros haters, ela já tem você", disse uma mulher. Um fã clube dele foi sincero: "Sério, Justin, isso é tão desnecessário". Um terceiro acrescentou: "Obrigado por confirmar que você a odeia". "Às vezes uma parebenização simples seria melhor", disse outro.