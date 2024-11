Foto: Divulgacao Drake move ação contra Universal Music e Spotify por música de Kendrick Lamar





De acordo com a Billboard , o rapper Drake entrou com uma ação na justiça contra a Universal Music Group e a plataforma de streaming Spotify acusando-as de inflar os dados de audiência da faixa Not Like Us do cantor Kendrick Lamar .

Drake está acusando as empresas de utilizarem robôs para impulsionar Not Like Us , além de se beneficiarem de esquemas corruptos para promover o single.





Segundo o texto do processo de Drake contra a Universal e o Spotify , a gravadora "lançou uma campnha para manipular e saturar os serviços de streaming e as ondas de rádio".

Not Like Us foi lançada por Kendrick Lamar no dia 4 de maio deste ano. O conteúdo da faixa apresenta várias críticas contra Drake e se tornou um grande sucesso de Lamar, se mantendo na Billboard Hot 100 por 29 semanas .

O corpo jurídico de Drake alega que a gravadora de Kendrick Lamar teria realizado uma alteração na taxa de licenciamento de Not Like Us promovendo, assim, uma estratégia para que o Spotify aumentasse sua distribuição aos assinantes da plataforma.

No documento enviado à justiça, os advogados de Drake também acusam a empresa de ter financiado influenciadores para promover a faixa.

O processo segue na justiça.