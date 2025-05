Reprodução/Instagram A negociação com artistas mais novos não é tão comum no meio musical.





Justin Bieber teria vendido todo seu catálogo de músicas por uma crise financeira que o deixou à beira da falência, segundo o TMZ. A compradora foi a empresa Hipgnosis Songs Capital , que concluiu negócio em dezembro de 2022.







A compra foi concretizada por US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão. O valor deu direito a todo repertório do astro canadense publicado até 31 de dezembro de 2021 — o que inclui hits como " Baby " e " Sorry ".



De acordo com o site especializado norte-americano, Justin faturou entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão (entre R$ 2,5 e R$ 5 bilhões) ao longo da carreira. No entanto, o valor não teria sido suficiente para evitar o quase "colapso financeiro" dele em 2022.

Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber O catálogo negociado inclui todas as músicas lançadas antes de 31 de dezembro de 2021.





A investigação do TMZ ainda aponta que o empresário do cantor, Scooter Braun, tentou desestimular a ideia. Para ele, seria um erro comercializar os direitos de um artista tão novo, então deveria esperar ao menos até janeiro de 2023 para obter uma redução de impostos.



Mas Bieber estava irredutível, e concluiu a venda um mês antes. A publicação ainda destaca que a venda de catálogos musicais é comum no meio artístico, mas costuma envolver veteranos.





Justin tem 31 anos, enquanto nomes como Bob Dylan e Neil Young, venderam seus repertórios aos 81 e 76 anos, respectivamente. Katy Perry, de 40, negociou os direitos das músicas lançadas entre 2008 e 2020 por 225 milhões de dólares (cerca de R$ 1,2 bilhão), em 2023.