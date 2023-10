Reprodução/TMZ - 12.10.2023 J Balvin, Britney Spears e Maluma

A cantora pop Britney Spears, que se afastou dos palcos há um tempo, aproveitou a noite de quarta-feira (11) em Nova York ao lado de J Balvin e Maluma . O trio jantou em um restaurante japonês e posou para um clique descontraído. Entre os dois cantores, a princesa do pop mostrou a língua para quem tirou o clique, publicado pelo TMZ nesta quinta-feira (12).

A cantora está na cidade para promover o livro de memórias "The Woman in Me" (A mulher em mim), que está previsto para ser lançado em 24 de outubro. A autobiografia vai contar sobre os principais episódios de sua vida e até mesmo a problemática tutela de seu pai.

Britney, que após lidar com problemas de saúde mental e ficar 13 anos sobre a tutela de seu pai, se ausentou dos palcos, mas demonstrou nesta semana o desejo de regravar uma canção de Beyoncé. "Tantas pessoas fizeram remixes de minhas músicas sem meu conhecimento... então acho que é seguro dizer que irei refazer essa música eventualmente! Só preciso conhecer Jay-Z e adicionar um rap. E aí?", disse ela, que gravou "Hold Me Closer" com Elton John. Na ocasião, o artista britânico disse que teve que segurar a mão da cantora para fazê-la voltar a cantar após traumas.

