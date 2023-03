Reprodução/ Instagram Maluma fala de ex-affair





O cantor Maluma se pronunciou sobre o envolvimento da ex-namorada, a influenciadora Natalía Barulích, com o jogador de futebol Neymar. O colombiano avaliou como o craque da seleção brasileira foi o responsável pelo fim do relacionamento dele com a americana.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Maluma e Natália terminaram em 2019, após dois anos de namoro. Pouco tempo depois, a influenciadora engatou um romance com Neymar e chegou a posar em uma capa de revista com o atleta. "Neymar tirou minha namorada de mim", disse ao ser questionado sobre o assunto em entrevista no canal do Youtube Alofoke.

A declaração do colombiano foi feita entre risadas e ele logo acrescentou: "Não, mentira". O artista ainda ironizou sobre quanto tempo após o término a influenciadora passou a se envolver com o jogador: "Cerca de 30 segundos [risos]".

maluma sigue hablando de neymar this man will never move on JAJAJSKAJSAKKK pic.twitter.com/q0ZXaqLVX6 — ۟ (@fabiysl) March 26, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Além de Natália, Maluma e Neymar já se envolveram com outra celebridade em comum: Anitta. O cantor teve um breve envolvimento com a artista após a gravação de colaborações, como "Sim Ou Não".