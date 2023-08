Reprodução/Instagram Anitta afrima que Maluma vetou sua participação em ´Ta ok'





Após polêmica do remix de "Tá Ok", Anitta afirmou que o cantor Maluma não deixou que ela particpasse da nova música, através das redes sociais, nesta sexta-feira, (4).

A cantora disse que foi convidada pela artista Karol G para participar do remix, mas o cantor Dennis DJ já estava acordado com Maluma que não quis que Anitta participasse da canção, já que todas as músicas da carreira que envolviam o Brasil eram com a artista brsileira.

"Ele disse para mim: ' todas as músicas que são com a Anitta saõ vinculadas ao Brasil. Queria fazer algo diferente.', disse Anitta falando o que Dennis contou a ela. "Ai eu disse: 'Ótimo, porque o remix está sendo feito com o Maluma. Aí falei para a Karol e juntos eles fizeram a música, que está linda e está bombando.", desabafou a cantora.

Nos comentários, alguns internautas opinaram sobre o assunto. "Mas gente a Anitta nem tava na música.. não fazia sentido ela estar no remix mesmo, independente de quem vetou. O erro principal foi tirar o mérito do dono = KEVIN O CHRIS", comentou um fã, "Graças a Anitta que a Karol entrou no remix de "Tá OK" , é a maior mesmo", disse outro.

Recentemente Anitta se envolveu em uma polêmica em que Karol G relançou a música ‘Tá Ok’ em parceria com Kevin O Chris, Dennis DJ e Maluma. Porém, a cantora disse que a brasileira se recusou participar da canção. Após o ocorrido, Anitta usou sua conta secundária para negar a informação: “Essa situação que vocês estão bolados comigo... não é verdade... a informação não procede. Mas gostaria de deixar baixo.”, disse a diva pop. Além disso, a equipe de Kevin O Chris mandou tirar do ar o clipe e faixa do remix da música, pois Kevin não teria autorizado o clipe.