Reprodução/Instagram/Guilherme Nabhan - 12.10.2023 Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram a gravidez

Nesta quinta-feira (12), Fernanda Paes Leme anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o noivo Victor Sampaio. A atriz celebrou a gestação em uma publicação no Instagram. Ela postou fotos, segurando um exame de ultrassom, ao lado do cônjuge e do cachorro.



"Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor", disse ela.



Famosos comemoram a notícia na publicação. "Ahhhhh que alegria! Parabéns! Amém! Saúde", escreveu Tatá Werneck. "Ahhhhh!! Seus lindos, parabéns!!!!!", disse Jade Picon. Carolina Dieckmann também comentou: "Sa bi aaaa… falei pro @leo_fuchs lá em Portugal e daquele meu jeito, né? Enfático e veemente… ahahahaha: a fepa ta grávida, tenho cer te za!!!!!!!!! Feliz por vocês".







O casal anunciou o noivado em maio de 2022. Ela exibiu a aliança, nas redes sociais, e escreveu: "E do nada". Fernada Paes Leme e Victor Sampaio completaram dois anos de relacionamento em janeiro deste ano.



