José Mayer acusa Globo por falta de pagamento em reprise de novela

Longe da TV desde 2016 após o polêmico caso de assédio nos bastidores de A Lei do Amor, da Globo , José Mayer repareceu em suas redes sociais para fazer uma reclamação à emissora carioca. O veterano mencionou a chegada de Pátria Minha (1994) ao catálogo do Globoplay e acusou a empresa de não pagar os atores de maneira correta pela reexibição das novelas nessa quarta-feira (11).

Em seu perfil no Instagram, Mayer publicou o trecho de uma cena em que dividiu com Patrícia Pillar: "É bom rever Pátria Minha, mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos", escreveu na legenda.

Pátria Minha chegou à plataforma de streaming da Globo na última segunda-feira (9) e tem como ponto de partida um confronto entre Alice, uma estudante cheia de ideais vivida por Cláudia Abreu, e um mau-caráter chamado Raul Pelegrini, interpretado por Tarcísio Meira (1935-2021).



A insatisfação de Mayer também estende-se com a falta de pagamento pela reexibição de Mulheres Apaixonadas, de 2003, atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. Até agora, o artista não teria recebido nenhum valor.

Mas o ator não é o primeiro a reclamar sobre a falta de pagamento justo em relação a reprises. Maria Zilda Bethlen, atriz consagrada em novelas nos anos 1980 e 1990, reclamou publicamente por ter recebido R$ 224 pela reprise do remake de Selva de Pedra (1986) no Viva, feita em 2022.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho