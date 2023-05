Reprodução/Instagram 07.05.2023 Cara de Sapato, Amanda e Dani Calabresa estavam em um show em São Paulo

Dani Calabresa estava curtindo o festival promovido pelo cantor Luan Santana no Parque Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (6), quando encontrou com vários ex-participantes do "Big Brother Brasil 23" por lá. Empolgada, ela fez vídeos e fotos com vários deles, inclusive Cara de Sapato e Amanda Meirelles que estavam na área VIP.



A humorista e apresentadora compartilhou duas imagens nos Stories do Instagram, escreveu as legendas "Brasil, como shippei Amanda e Cara de Sapato" e "Amanda, nossa campeã, e Cara de Sapato. Custava ceis casarem? Poxa vida rs" e foi duramente criticada por incentivar um casal que o homem foi expulso do reality do reality justamente acusado de assédio sexual contra uma mulher.

"Dani Calabresa vai perder esse caso já já, e eu não vou ter pena nenhuma não, parece que tem memória curta ainda 'shippa'", escreveu um internauta. "Cadê o 'mexeu com uma, mexeu com todas'? Só vale pra você, Dani Calabresa", criticou mais uma. "Parabéns, Dani Calabresa, com um story sem noção você deu brecha para o seu assediador se fazer de vítima e descredibilizar tudo o que você falou sobre ele", falou outro.

Vale lembrar que ela está em um processo contra o humorista Marcius Melhem acusando-o justamente de assédio sexual e moral enquanto eles trabalhavam juntos na Globo. Sem perder tempo, ele também aproveitou a oportunidade para tecer críticas à atitude da ex-colega .



"Pois é… né? Obrigado a todos. Aos que sempre enxergaram e aos que enxergam agora", disse no primeiro post. "Gente, me sinto tendo ido ao show ontem, de tanto que me marcam. Zero surpresa. A quem prestou sororidade achando que ela faria o mesmo, não sabe nada da figura. Ali - e em qualquer situação - o que vale é a 'vantagem'. Quem não acordou ainda, acorde, que dá tempo", pontuou.

Assustada com o tamanho da repercussão que as imagens causaram, Dani resolveu se pronuciar e publicou um vídeo nos Stories do Instagram, neste domingo (7), afirmando que não compactua com as atitudes de Sapato dentro do "BBB 23" e que havia apagado a imagem.

"Gente, ontem eu fui ao show do Luan Santana e, na empolgação de encontrar com os ex-participantes do BBB 23, eu fiz alguns stories com todos e, um em especial, eu fiz vibrando no encontro com Amanda e Cara de Sapato. Eu entendo que eu passei a impressão de estar irrelevando o fato de ele estar sendo investigado por importunação sexual, então eu, hoje, estou aqui, para dizer que eu concordo com as iniciativas tomadas pela TV Globo em relação a esse assunto e vou, inclusive, apagar essas fotos", comentou.

Em seguida, ela justificou que achou digno da parte do lutador que ele reconheceu o erro quando assediou a mexicana Dania Mendez dentro do programa brasileiro.

"Eu considero uma evolução ele ter reconhecido seu erro e reconhecido que a TV Globo agiu certo ao tirá-lo do programa. Ao contrário de muitos assediadores, ele não atacou a vítima, nem tentou descredibiliza-la e está comprometido a mudar. Eu nunca vou invalidar a denúncia de outra mulher. Eu não vou fingir que eu não vi uma atitude abusiva. Eu confio que a justiça vai dar a resposta para a sociedade", finalizou.

Assista ao vídeo de Dani Calabresa: