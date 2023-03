Reprodução/Instagram Sapato fala pela 1ª vez após expulsão: 'É um momento de desconstrução'

O agora ex-BBB 23 Cara de Sapato fez seu primeiro pronunciamento oficial pelas redes sociais após ser expulso do programa acusado de importunação sexual contra Dania Mendez — do reality La Casa De Los Famosos — , que participava de um intercâmbio na casa mais vigiada do Brasil.

"Oi, pessoal. Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e bem-estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora", começou o lutador.

Na ocasião, alegou Sapato, ele não teria percebido que poderia estar passando dos limites. "Para mim, é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo para poder entender e ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que jamais podem ser normalizadas", completou, pedindo desculpas à Dania, a sua família e a todas as mulheres "que foram atingidas com essa minha atitude".

O ex-brother ainda acrescentou: "Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias, quanto aprender com os meus erros e com as minhas derrotas. E é exatamente o que eu estou fazendo agora: aprendendo e amadurecendo com tudo isso, com toda essa situação. E por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que me demonstraram carinho e também, principalmente, àquelas que apontaram meus erros e me fizeram ver aquilo que eu não estava conseguindo enxergar".



