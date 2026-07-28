Amaury Lorenzo vive professor que transforma vidas na próxima novela das sete
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Amaury Lorenzo vive professor que transforma vidas na próxima novela das sete

Amaury Lorenzo, de 41 anos, falou nesta última segunda-feira (27) sobre Lucas, seu personagem em "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo que substituirá "Coração Acelerado". Em conversa com a imprensa, o ator destacou a forte identificação com o educador vivido na trama. 

"De todos os personagens que eu fiz na TV, é o quarto, é o que mais se aproxima de mim. Os outros não tinham absolutamente nada a ver comigo", Amaury Lorenzo


Professor há 19 anos, Amaury destacou que compartilha com Lucas a convicção de que a educação tem poder transformador. Ao longo de sua carreira, o artista atuou em comunidades do Rio de Janeiro e também no bioma amazônico, sempre utilizando a arte e a educação como ferramentas de impacto social.

Amaury Lorenzo e Sheron Menezzes como Lucas e Bela de
Divulgação Globo/Fábio Rocha
Amaury Lorenzo e Sheron Menezzes como Lucas e Bela de "Por Você"

Educação como missão

Segundo o ator, a conexão com o personagem vai além da profissão. Lucas é um educador dedicado que acredita no potencial da educação para mudar vidas, especialmente a de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

"Eu trabalhei em toda a comunidade do Rio de Janeiro, no bioma amazônico, sempre entendendo que arte e educação são chaves de transformação. O Lucas é muito próximo de mim. É um educador que acredita na educação para resgatar esses jovens, resgatar essas crianças", afirmou.

Amaury também ressaltou a relevância de abordar o tema em uma novela exibida em horário nobre. Para ele, a produção tem o potencial de ampliar o debate sobre o papel da educação na sociedade brasileira.

"É muito interessante essa relação que o personagem tem com a educação, e a gente está falando disso no horário das sete, para o Brasil inteiro", disse. O ator ainda revelou que uma escola foi construída especialmente para servir de cenário das gravações da trama.

Amaury Lorenzo e Regiane Alves em
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Amaury Lorenzo e Regiane Alves em "Por Você"

Quem é Lucas em 'Por Você'?

Na novela, Lucas é apresentado como um homem honesto, sensível e apaixonado pelo ensino. Sua vocação como educador se evidencia desde os primeiros acontecimentos da trama, quando acompanha e acolhe duas crianças após a morte da mãe.

Ao oferecer apoio à obstetra Bela no cuidado com os irmãos, ele passa a participar ativamente da rotina escolar das crianças, auxiliando-as no processo de retomada da vida após o luto. A convivência aproxima os dois personagens, que desenvolvem uma relação marcada pelo afeto e pela cumplicidade, abrindo espaço para um romance.

Foto: Divulgação/Fábio Rocha

Um passado marcado pela violência

Apesar da postura acolhedora, Lucas também carrega profundas cicatrizes emocionais. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele perdeu a esposa durante um episódio de violência cometido por um jovem, experiência que o deixou marcado por sentimentos de culpa e impotência.

A tragédia, no entanto, transformou sua visão de mundo. Determinado a contribuir para que outros jovens encontrem caminhos diferentes, o personagem passou a enxergar a educação como uma missão de vida.

Foi justamente esse propósito que o motivou a recomeçar na capital fluminense, onde encontrou no trabalho como professor e no convívio com seus alunos uma oportunidade de reconstruir a própria história.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, "Por Você" tem direção artística de André Câmara e direção geral de Jeferson De. A novela está prevista para estrear no dia 17 de agosto na faixa das sete da TV Globo. 


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