Divulgação Globo/Fábio Rocha Amaury Lorenzo vive professor que transforma vidas na próxima novela das sete

Amaury Lorenzo, de 41 anos, falou nesta última segunda-feira (27) sobre Lucas, seu personagem em "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo que substituirá "Coração Acelerado". Em conversa com a imprensa, o ator destacou a forte identificação com o educador vivido na trama.

"De todos os personagens que eu fiz na TV, é o quarto, é o que mais se aproxima de mim. Os outros não tinham absolutamente nada a ver comigo", Amaury Lorenzo





Professor há 19 anos, Amaury destacou que compartilha com Lucas a convicção de que a educação tem poder transformador. Ao longo de sua carreira, o artista atuou em comunidades do Rio de Janeiro e também no bioma amazônico, sempre utilizando a arte e a educação como ferramentas de impacto social.

Divulgação Globo/Fábio Rocha Amaury Lorenzo e Sheron Menezzes como Lucas e Bela de "Por Você"

Educação como missão

Segundo o ator, a conexão com o personagem vai além da profissão. Lucas é um educador dedicado que acredita no potencial da educação para mudar vidas, especialmente a de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

"Eu trabalhei em toda a comunidade do Rio de Janeiro, no bioma amazônico, sempre entendendo que arte e educação são chaves de transformação. O Lucas é muito próximo de mim. É um educador que acredita na educação para resgatar esses jovens, resgatar essas crianças", afirmou.

Amaury também ressaltou a relevância de abordar o tema em uma novela exibida em horário nobre. Para ele, a produção tem o potencial de ampliar o debate sobre o papel da educação na sociedade brasileira.

"É muito interessante essa relação que o personagem tem com a educação, e a gente está falando disso no horário das sete, para o Brasil inteiro", disse. O ator ainda revelou que uma escola foi construída especialmente para servir de cenário das gravações da trama.

Divulgação Globo/Fábio Rocha Amaury Lorenzo e Regiane Alves em "Por Você"

Quem é Lucas em 'Por Você'?

Na novela, Lucas é apresentado como um homem honesto, sensível e apaixonado pelo ensino. Sua vocação como educador se evidencia desde os primeiros acontecimentos da trama, quando acompanha e acolhe duas crianças após a morte da mãe.

Ao oferecer apoio à obstetra Bela no cuidado com os irmãos, ele passa a participar ativamente da rotina escolar das crianças, auxiliando-as no processo de retomada da vida após o luto. A convivência aproxima os dois personagens, que desenvolvem uma relação marcada pelo afeto e pela cumplicidade, abrindo espaço para um romance.

Um passado marcado pela violência

Apesar da postura acolhedora, Lucas também carrega profundas cicatrizes emocionais. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele perdeu a esposa durante um episódio de violência cometido por um jovem, experiência que o deixou marcado por sentimentos de culpa e impotência.

A tragédia, no entanto, transformou sua visão de mundo. Determinado a contribuir para que outros jovens encontrem caminhos diferentes, o personagem passou a enxergar a educação como uma missão de vida.

Foi justamente esse propósito que o motivou a recomeçar na capital fluminense, onde encontrou no trabalho como professor e no convívio com seus alunos uma oportunidade de reconstruir a própria história.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, "Por Você" tem direção artística de André Câmara e direção geral de Jeferson De. A novela está prevista para estrear no dia 17 de agosto na faixa das sete da TV Globo.



