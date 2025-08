Reprodução/Internet Fernanda Moro é efetivada como apresentadora do Globo Esporte SC

A jornalista Fernanda Moro foi efetivada como apresentadora titular do Globo Esporte SC, cargo que vinha ocupando de forma provisória. A promoção amplia a atuação da profissional dentro da plataforma de Esportes da NSC TV.

A comunicadora está na afiliada dahá seis anos. Começou como repórter em Chapecó, integrando a equipe do Jornal do Almoço, e se transferiu para Florianópolis em 2022. No ano seguinte, Fernanda Moro passou a atuar diretamente com o conteúdo esportivo, fazendo reportagens para o Globo Esporte e participando do Bom Dia Santa Catarina.

“É uma honra estar à frente de um programa que celebra o esporte e sua relação com as pessoas. Encaro esse novo desafio como uma missão construída com amor, responsabilidade e muita entrega. Apresentar o Globo Esporte é a realização de um sonho de criança”, afirmou.

Saída de Cacau Corazza



Segundo Luciano Calheiros, head de Esportes da, a promoção da jornalista é resultado de uma trajetória construída com carisma e competência. “O Globo Esporte SC vai seguir fazendo história com mulheres fantásticas na apresentação”, destacou o executivo.

Fernanda Moro assume o Globo Esporte SC após a saída de Cacau Corazza. A apresentadora estava à frente do programa desde março de 2023, quando substituiu Duda Dalponte. Em uma publicação nas redes sociais, a comunicadora definiu sua passagem pelo canal catarinense como “um sonho realizado” e agradeceu às equipes com quem trabalhou nos últimos dois anos e meio.