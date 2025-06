Reprodução/Internet Em novo horário, Bom dia & Cia despencou para 1,5 ponto e perdeu força até para atração religiosa

A estreia do novo horário de Patati Patatá nas manhãs do SBT resultou em um tombo expressivo na audiência da emissora. Realocado para a faixa das 7h, o Bom dia & Cia perdeu 47% do público em comparação com os índices da programação anterior, composta por atrações jornalísticas como o SBT News Manhã e o Primeiro Impacto.

De acordo com dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, o infantil cravou média de apenas 1,53 ponto entre 7h05 e 9h. O desempenho garantiu apenas 5,75% de participação entre os televisores ligados na região, com pico de 2,00 pontos no primeiro minuto e mínima de 1,08 às 7h45.

Antes da entrada do programa, o SBT exibia o Bom dia Esperança, uma pregação de cinco minutos do pastor Deive Leonardo. A atração religiosa espantou 30% do público da emissora, entregando com apenas 2,12 pontos para a atração infantil. Patati Patatá não conseguiram recuperar o ibope perdido e registraram queda contínua até o fim do programa.

Mesmo em sua melhor fase, às 8h54, o programa só conseguiu alcançar 1,70 ponto, número inferior à média geral. Os dados revelam que o novo horário comprometeu o desempenho do SBT, que enfrentou concorrência fortalecida nas demais emissoras abertas durante o mesmo período.

Enquanto o SBT sofria com a baixa audiência, a Record garantiu a vice-liderança isolada com média de 3,40 pontos e crescimento de 17% em relação às quatro quartas anteriores. A Globo, com o Bom dia São Paulo e o Bom dia Brasil, marcou 8,82 pontos e subiu 5%. Já a Band, na quarta colocação, teve 0,39 ponto e melhorou em 39%.